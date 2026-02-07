Estamentos de Derecho y Ciencia Política de UNMSM deben caminar como un reloj

Decano, Dr. José Palomino Manchego, promete impulsar desarrollo tecnológico y académico para que egresen mejores profesionales para el desarrollo del país.

En una etapa sin precedentes en la Decana de América, el flamante decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Dr. José Félix Palomino Manchego, anunció que impulsará un trabajo conjunto con los tres estamentos universitarios (docentes, estudiantes y trabajadores) para lograr que egresen de sus aulas los mejores profesionales que necesita nuestro país.

“Debemos trabajar con la precisión de un reloj, especialmente en la actual coyuntura política; después de todo, no por nada somos la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Bajo ninguna circunstancia la universidad debe quedar en el abandono. Gracias a un enorme esfuerzo institucional, garantizamos que nuestros alumnos no pierdan sus becas internacionales, que los docentes reciban mejores incentivos para sus investigaciones y que los trabajadores gocen de condiciones laborales óptimas”, sostuvo Palomino Manchego.

El maestro sanmarquino, que ha logrado tener todos los cargos de la Facultad, escalando, denodadamente, desde abajo; ha logrado ocupar el máximo cargo de Decano de la Facultad de Derecho de su Alma Mater. Recuerda con honor a los mejores maestros de Derecho, como Raúl Porras Barrenechea, como José León Barandiarán, Luis Bramont Arias, Luis Roy Freire, entre otros connotados líderes jurídicos que han marcado la pauta jurídica nacional e internacional.

“No olvidemos que nuestra misión también es mantener e impulsar los convenios interinstitucionales con el Poder Judicial, el Ministerio Público y otros organismos del Estado”, sostuvo.

Finalmente, enfatizó que San Marcos siempre ha marcado la pauta jurídica en el ámbito nacional, con las mejores mentes brillantes del Derecho, los cuales han sido rectores, ministros y hasta presidentes de la República durante el devenir histórico de nuestra patria.