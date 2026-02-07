CONOCE LOS SÍNTOMAS Y CÓMO PREVENIR LA DIVERTICULITIS O INFLAMACIÓN DEL INTESTINO

La diverticulitis, una inflamación del intestino grueso, es una afección que se presenta con mayor frecuencia a partir de los 50 años. Aproximadamente el 15% de los casos puede evolucionar con complicaciones; no obstante, esta enfermedad puede prevenirse mediante hábitos saludables, como mantener una dieta rica en fibra, realizar actividad física de manera regular y asegurar una hidratación adecuada.

El Dr. Héctor Shibao, cirujano general y especialista en coloproctología, explicó que los divertículos son pequeñas bolsas o sacos que se forman en la pared del intestino grueso (colon), pero cuando estas bolsas se inflaman o se infectan se produce la diverticulitis, generando síntomas como dolor abdominal, fiebre, náuseas y posibles complicaciones.

El especialista detalló que la inflamación de los divertículos puede estar relacionada con un aumento de la presión dentro del colon, asociado a espasmos intestinales o esfuerzos evacuatorios, así como a la respuesta del sistema inmunológico, que incrementa el flujo sanguíneo y la llegada de células inflamatorias a la zona afectada. Asimismo, indicó que la diverticulitis puede desarrollarse por infecciones bacterianas o por daño en los tejidos de los divertículos, aunque existen diversos factores que incrementan el riesgo de su aparición.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran la obesidad, el tabaquismo, una dieta baja en fibra y rica en carnes rojas, el consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo, la deficiencia de vitamina D y el uso de ciertos medicamentos, como esteroides, opioides y antiinflamatorios no esteroides.Síntomas y complicaciones.

El especialista señaló que la diverticulitis puede manifestarse con dolor abdominal intenso, fiebre, náuseas y cambios en el hábito intestinal, así como diarrea o estreñimiento de aparición repentina. Precisó que el dolor suele localizarse en el abdomen inferior, con mayor frecuencia en el cuadrante inferior izquierdo, aunque puede variar según la localización del colon afectado. Este dolor puede ser súbita e intensa o iniciar de manera leve y aumentar progresivamente. En algunos casos se acompaña de sensibilidad al tacto en la zona abdominal.

El Dr. Shibao explicó que los casos leves suelen manejarse con reposo, modificaciones en la alimentación y, en determinadas situaciones, tratamiento antibiótico. En los cuadros más graves puede ser necesaria la hospitalización con antibióticos intravenosos y en situaciones recurrentes o complicadas, incluso tratamiento quirúrgico.

Indicó, además, que aproximadamente el 15% de personas con diverticulitis puede desarrollar complicaciones, entre las que se incluyen abscesos (acumulación de pus), obstrucción del colon, fístulas (comunicación anormal entre el intestino y otros órganos), peritonitis (inflamación grave de la cavidad abdominal secundaria a perforación del colon) y hemorragia diverticular.

Finalmente, el especialista recomendó, como medidas preventivas, realizar actividad física de forma regular, mantener una dieta rica en fibra, conservar un peso saludable, beber suficiente líquido, dejar de fumar y limitar el consumo de alcohol. Más información en:

