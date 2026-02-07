Con penal polémico Cusco FC le empató con Universitario 1-1 con goles de Callejo y Valera

En un final polémico, tras el cobro del penal para el local de parte del árbitro Kevin Ortega, Cusco FC y Universitario igualaron 1-1, en uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha del Apertura de la Liga 1, desarrollado en el Estadio “Garcilaso de la Vega” de la Ciudad Imperial.

En los 45’ iniciales pese al dominio territorial de Cusco FC, solo tuvo una ocasión clara de Facundo Callejo que lo impidió al arquero Diego Romero, y en cambio la “U” con contragolpes tuvo una clara en los pies de Alex Valera que definió apurado y el balón salió pegado al poste derecho del Díaz.

En el complemento, Cusco FC salió decidido a romper el empate, y presionó al arco de Diego Romero, que nuevamente tuvo una salvada ante el remate de Facundo Callejo. Sin embargo, sería Universitario quien se pusiera en ventaja.

A los 57’ un rápido contragolpe de la “U” generado por Jairo Concha que mandó un pase por la izquierda a José Carabalí, quien mandó un centro hacia tras y Alex Valera preciso para rematar de zurda al segundo poste del arquero Pedro Diaz y el balón infló las redes “doradas” para el 1-0. A los 60’ Iván Colman tuvo el empate para el local, pero enorme el arquero Diego Romero que bloqueó su remate a boca de jarro.

Hasta que a los 86’ el árbitro Kevin Ortega decidió ir al VAR para revisar una acción de Williams Riveros en un salto con Paolo Fuentes, considerando que puso el brazo para que luego embolsara Romero, lo cual no se aprecia en las repeticiones. Sanciono penal y Facundo Callejo con remate al lado derecho de Diego Romero que se lanzó a ese sector, pero el balón fue al fondo, y decretó el empate para Cusco FC.

Culminado el partido, Gustac Peral de Liga Max, comentó que en el VAR no cobraron la mano (no existió) sino de un golpe, y que varios jugadores de Universitario señalaron que el árbitro Kevin Ortega dijo que se había equivocado. Si esto es así deberían suispenderlo al árbitro, pues ese erroir privó al visitante de llevarse el triunfo. Los cremas, suman tres puntos, mientras Cusco FC solo tiene una unidad.

ALINEACIONES

CUSCO FC: Diaz; Fuentes, Gamarra (Bolívar), Ampuero; Ruidias, Valenzuela (Soto), Silva (Manzaneda), Diez-Lino (Carabajal), Colman, Colitto (Tevez) y Callejo. DT: M. Rondeli.

UNIVERSITARIO: Romero; Santamaría (Riveros), Fara, Inga; Ancajima (Corzo), Castillo, Pérez-Guedes, Concha (Fertoli), Carabalí; Alzugaray (Murrugarra) y Valera. DT: J. Rabanal.

ÁRBITRO: Kevin Ortega

ESCENARIO: Estadio “Garcilaso de la Vega” del Cusco