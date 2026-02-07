Barcelona venció al Real Mallorca 3-0 y sigue en la cima de la Liga de España

Por la fecha 23 de la Liga de España, en uno de los pocos partidos que se jugó, debido a las intensas luvias que cayeron en varias ciudades, el FC Barcelona goleó de local al Real Mallorca 3-0, con lo cual amplió la diferencia momentáneamente ante su eterno rival Real Madrid, al cual le lleva cuatro puntos (58-54), pero podría reducirse si los merengues ganan hoy al Valencia de visitante.

Loa goles del elenco catalán, fueron obra del delantero polaco Robert Lewandowski a los 29’, su estrella Lamine Yamal a los 61’, y Marc Bernal a los 83’. Mallorca solo fue rival en la primera media hora, acercándose con peligro a la valla de García. A hora los catalanes se enfocan directamente en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey de visita ante el Atlético de Madrid el jueves 12.

El otro partido que se jugó fue el que la Real Sociedad se impuso 3-1 a Elche. Fueron suspendidos los cotejos Rayo Vallecano-Real Oviedo y Sevilla-Girona. Partidos programados para el domingo: Alavés-Getafe; Athletic Club-Levante; Atlético de Madrid-Real Betis; Valencia-Real Madrid.