Arsenal goleó a Sunderland 3-0 y va camino a lograr el título de la Premier League

Imparable. Arsenal logró una victoria por goleada de 3-0 ante Sunderland en el Emirates Stadium, partido correspondiente a la 25 fecha de la Premier League. Este triunfo permite a los “gunners” mantenerse en el primer puesto de la tabla, reafirmando su sólido desempeño en el campeonato inglés, y ampliando diferencias con el Aston Villa que empató con Bournemouth 1-1, sacándole 9 puntos al igual que al City, que jugará hoy con Liverpool.

Los goles que sellaron el partido fueron anotados por el español Martín Zubimendi, quien abrió el marcador a los 42’, y el sueco Viktor Gyökeres, que convirtió un doblete en el complemento a los 66’m y 93’, estructurando el contundente triunfo del líder de la Premier, que viene de clasificarse a la final de la Carabao Cup.

En otro encuentro de la jornada, muy temprano Manchester United se impuso 2-0 al Tottenham Hotspurt en Old Trafford. Los goles fueron anotados por el camerunés Bryan Mbeumo y el portugués Bruno Fernandes. La visita se quedó tempranamente con diez jugadores, por la expulsión del argentino Cuti Romero, que vio la roja por un foul artero al brasileño Casemiro.

Otros Resultados: Bournemouth 1 Aston Villa 1; Burnley 0 West Ham 2; Fulham 1 Everton 2; Wolves 1 Chelsea 3; Newcastle 2 Brentford 3, Partidos del Domingo: Brighton-Crystal Palace; Liverpool-Manchester City. Principales Posiciones: Arsenal 56; Aston Villa 47; Manchester City 47; Chelsea 43; Liverpool 39; Brentford 39; Everton 37; Sunderland 36; Fulham 34.