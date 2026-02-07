Alianza Lima se mide ante Comerciantes Unidos en Matute con altas y bajas

Queriendo dejar atrás la sorpresiva derrota ante 2 de Mayo de Paraguay por la Fase 1 de Libertadores, Alianza Lima afronta la segunda fecha del Torneo Apertura, recibiendo mañana domingo a Comerciantes Unidos de Cutervo en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute desde las 6:00 p.m. Los íntimos tendrán algunas bajas por lesión, aunque habrá reapariciones importantes. Si ganan serán uno de los punteros con seis unidades.

Serán bajas para el partido de hoy por lesión el arquero boliviano Guillermo Viscarra, el mediocampista chileno Esteban Pavez, también Jesús Castillo, pero si contará con la vuelta de Luis Advíncula, el mismo Alan Cantero y Paolo Guerrero.

Por su parte, Comerciantes Unidos que dirige el argentino Claudio Biagio, buscará dar la sorpresa y sumar su segunda victoria y meterse en el grupo de arriba. En el debut jugando en casa, le ganaron a FC Moquegua 2-1, teniendo como carta de gol al goleador argentino Matías Sen.

CRISTAL-MLEGAR

Abriendo la fecha dominical, en el Estadio Alberto Gallardo, habrá un atractivo partido entre el local Sporting Cristal y la visita FBC Melgar de Arequipa, desde las 11:00 a.m. Los celestes arrancaron un empate en su visita al Garcilaso en el Cusco de 1-1, mientras los rojinegros le ganaron a Cienciano 2-0 en casa y viene motivados, a tratar de robarse los tres o al menos un punto a los rimenses.