ADT de Tarma hizo respetar la localía ganando a Sport Boys 1-0 con gol de Arakaki

Con un final polémico, la escuadra de ADT de Tarma venció a Sport Boys del Callao por 1-0, en partido desarrollado en el estadio Unión Tarma y el arbitraje de Edwin Ordoñez, que anuló un gol al argentino Nequecaur que significaba el empate rosado, por una discutida posición de adelantada.

La solitaria conquista del cotejo, fue obra de Hideyoshi Arakaki a los 45’ , que le bastó al “vendaval celeste” para obtener su primera victoria, llegando a los tres puntos, mientras que los porteños solo tiene un punto, del empate en casa con Los Chankas de Andahuaylas 1-1.

Mientras que en el Estadio “Campeones del 36” de Sullana, Atlético Grau de Piura y Sport Huancayo empataron 0-0. Muy temprano, salió lesionado Raúl Ruidiaz en el cuadro piurano, pese al cual llevaron peligro a la valla de Ángel Zamudio, quien respondió con eficacia. Ambos elencos sumaron su primer punto en el Apertura, y deberán mejorar su producción en las siguientes fechas.