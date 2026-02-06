UTC le ganó a CD Moquegua  3-2 en Villa El Salvador y es líder del Torneo Apertura

Abriendo la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, UTC de Cajamarca se impuso como visitante a CD Moquegua 3.-2, que hizo de local en el Estadio “Hugo Sotíl” de Villa El Salvador, al no tiene aún habilitado su escenario “25 de Noviembre”. El árbitro fue Sebastián Lozano, que expulsó a José Granda en el cuadro local a los 6’ de juego.

El primer tiempo culmino con empate a un gol por lado. Abrió la cuenta Moquegua mediate un lanzamiento penal acertado por el colombiano Jeferson Collazos a los 27’, sin embargo, el empate vino mediante un autogol de Juan Diego Lojas a los 41’ en favor de los cajamarquinos.

Par el complemento, Moquegua se puso arroba con un gol de cabeza a cargo de Kevin Ruiz a los 52’, pero en los últimos minutos UTC volteó el marcador con anotaciones de Junior Huerto a los 78’ y el ecuatoriano Marlon de Jesús de penal a los 82’, para llevarse la victoria y ser -por ahora – el único líder con seis puntos producto de dos triunfos, mientras Moquegua es colero con cero unidades.

La fecha continúa este sábado con dos partidos en Provincia. En Tarma desde la 1:00 p.m. ADT recibe a Sport Boys del Callao, buscando su primer triunfo con arbitraje de Edwin Ordoñez, mientras que en Sullana desde las 3:15 p.m. Atlético Grau será local frente a Sport Huancayo, con arbitraje de Micke Palomino.