Universitario buscará su segundo triunfo en el Apertura visitando al siempre difícil Cusco FC

Un examen más que complicado tendrá Universitario de Deportes, que visitará a Cusco FC mañana sábado desde las 8:00 p.m., buscando su segundo triunfo en el Apertura de la Liga 1. Los merengues dirigidos por el español Javier Rabanal, harán variantes en su oncena titular, en relación al triunfo en la jornada inaugural frente al ADT de Tarma 2-0.

Ingresarán desde el vamos, Anderson Santamaría, Williams Riveros y Lisandro Alzugaray, en lugar de Aldo Corzo, Andy Polo y Edison Flores respectivamente, manteniendo en ataque al goleador Alex Valera y en la creación a Jairo Concha.

Por su lado, Cusco FC necesita levantarse tras su revés en Sullana frente a Alianza Atlético 1-0, para lo cual el técnico argentino Miguel Rondelli, mandará su mejor once para lograr la victoria en casa, con el tridente ofensivo de Iván Colman, Lucas Colitto y Facundo Callejo.

ALINEACIONES

CUSCO FC: Díaz; Ruidias, Fuentes, Gamarra, Ampuero; Valenzuela, Diez Lino, Silva, Colman, Colitto y Callejo. DT: M. Rondelli.

UNIVERSITARIO: Romero; Santamaría, Riveros, Fara; Inga, Pérez-Guedes, Castillo, Concha, Carabalí; Alzugaray y Valera. DT: J. Rabanal.

ÁRBITRO: Kevin Ortega

HORA: 8:00 p.m.

ESCENARIO: Estadio “Garcilaso de la Vega