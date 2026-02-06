Súmate al voluntariado Talentos en Acción: Pronabec abre convocatoria hasta el 27 de febrero

Beneficiarios y egresados del Pronabec pueden ser parte de la iniciativa que ya ha apoyado a más de 17 000 ganadores de becas y créditos.

Lima, 6 de febrero de 2026. Hasta el viernes 27 de febrero está abierta la convocatoria para ser parte del voluntariado Talentos en Acción del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, en su modalidad de mentoría para la adaptación y orientación y consejería psicológica.

La iniciativa ya ha beneficiado a un total de 17 766 ganadores de becas y créditos del Pronabec en los últimos cinco años.

El voluntariado Talentos en acción, inscrito como organización de voluntariado en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, forma parte del acompañamiento permanente que ofrece el Pronabec a sus beneficiarios y consiste en la ayuda de becarios que se encuentran en los últimos ciclos, o de becarios egresados voluntarios, a los nuevos ingresantes para contribuir en su proceso de adaptación y a los becarios continuadores para guiarlos con orientación psicológica para su permanencia en los estudios superiores y su desarrollo personal.

Solo en el 2025 participaron 2019 voluntarios, quienes brindaron atenciones en mentoría para la adaptación y consejería psicológica. Ellos lograron atender a 10 462 beneficiarios a nivel nacional.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, destacó la iniciativa y la calificó como una colaboración solidaria entre peruanos talentosos. A su vez, invitó a nuevos beneficiarios del Pronabec a ser parte de este voluntariado, que contribuye a la permanencia y culminación exitosa de los estudios superiores, así como a la inserción laboral.

Para la actual convocatoria de Talentos en Acción en su modalidad de mentoría para la adaptación y orientación y consejería psicológica, hay tres maneras de sumarse: Talento Guía, Mentor Líder y Orientación y Consejería Psicológica.

Los Talento Guía acompañan, motivan y comparten lo que han aprendido con sus pares de ciclos menores. Para ello, deben encontrarse entre el quinto y octavo ciclo de estudios de la universidad o segundo año del instituto durante el 2026-I, tener buen rendimiento académico y disponibilidad de 3 horas semanales entre abril y julio. La inscripción es a través de https://forms.gle/JYgoq4JxsmufASFT6

Los Mentores Líderes acompañan y orientan a los Talentos Guía para el cumplimiento de su rol y facilitan reuniones grupales con becarios nuevos. Para ello, deben ser egresados del Pronabec de diversas carreras técnicas o profesionales y tener disponibilidad de 6 horas semanales entre abril y julio. La inscripción es a través de https://forms.gle/cPhCUv4rd2zDdFQg6

Los que deseen ser parte del voluntariado de Orientación y Consejería Psicológica deben ser o haber sido becarios del Pronabec, egresados, bachilleres o licenciados en Psicología. Se requiere que tengan formación terapéutica o haber llevado cursos y/o especialización en temas relacionados a primeros auxilios psicológicos o consejería primaria o intervención en crisis o tutoría a estudiantes de educación superior y mínimo un año de experiencia; disponibilidad de 6 horas semanales durante 6 meses (renovable). Para la inscripción, se deben registrar a través de https://forms.gle/N4CCbZgtwb87S9qv8

Las convocatorias están abiertas hasta el 27 de febrero o hasta cubrir las vacantes. Los que realicen el voluntariado recibirán una constancia y capacitación.

Para más información, escribir al correo talentosenaccion@pronabec.gob.pe También se puede contactar con el Pronabec a través de sus redes sociales https://www.facebook.com/PRONABEC, la línea gratuita 0800 000 18, la central telefónica (01) 612 82 30 o escribir por WhatsApp institucional 914 121 106.