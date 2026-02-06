Sergio Peña es nuevo jugador del Sakaryaspor de la Segunda División de Turquía

El volante peruano Sergio Peña, fichó hoy viernes por el Sakaryaspor, que milita en la segunda división de Turquía. Con 30 años, rescindió el contrato de tres años que tenía con Alianza Lima, con el que iba a jugar esta temporada en la Copa Libertadores, para firmar por el Sakaryaspor, que pelea por no descender y caer a la tercera categoría.

Junto a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, Peña fue denunciado por una joven argentina en Buenos Aires por violación sexual, presuntamente ocurrida el 18 de enero en el hotel de concentración de Alianza Lima en Montevideo, donde el plantel estaba alojado para disputar la Serie Río de La Plata, uno de los principales torneos de pretemporada de Sudamérica.

Tras conocerse los hechos, Alianza Lima, que dirige el técnico argentino Pablo Guede, los separó del primer equipo y Peña fue el primero de los tres jugadores en emitir un comunicado para rechazar las acusaciones y negar que haya participado en los hechos denunciados.