Reforestan 1,000 árboles nativos para recuperar ecosistemas degradados en Oxapampa

La iniciativa forma parte de la campaña “Cuando ayudamos, nos ayudamos”, llevada a cabo por Grupo Mebol junto a la ONG CNEH Perú, en los distritos de Oxapampa, Huancabamba y Chontabamba de la provincia de Oxapampa.

Como parte de su compromiso con la sostenibilidad ambiental, Grupo Mebol, en alianza con la ONG CNEH-Perú (Centro Neotropical de Entrenamiento en Humedales Perú), inició una jornada de reforestación de 1,000 árboles nativos en la provincia de Oxapampa, en la región Pasco. La acción se desarrolla en el marco de la campaña “Cuando ayudamos, nos ayudamos”, una iniciativa conjunta que integra impacto ambiental y social en los territorios donde la empresa mantiene vínculo con comunidades y productores.

El trabajo articulado entre el sector privado y la sociedad civil es clave para ampliar el alcance de este tipo de intervenciones. En ese marco, Grupo Mebol viene desarrollando, junto a CNEH-Perú, una estrategia de sostenibilidad basada en acciones concretas desde el territorio, con el objetivo de generar bienestar y oportunidades reales en distintas comunidades del país.

“Producir con propósito transforma realidades cuando la gestión empresarial se traduce en acciones concretas. Por eso, parte de nuestra renta se convierte en una inversión para el planeta y para los niños del Perú, a través de iniciativas que nos permiten reforestar, educar y construir futuro. La sostenibilidad no es un discurso, sino una práctica constante que guía nuestras decisiones”, señaló Rocío Puente, Gerente de Sistemas integrados de Gestión de Grupo Mebol, empresa agroindustrial peruana con más de 38 años de trayectoria, dedicada a la producción y exportación de frutas congeladas, mermeladas, frutas confitadas y salsas.

En una primera fase, desarrollada en diciembre, la iniciativa contempló un eje de impacto social que permitió acompañar a más de 800 familias, entre productores agrícolas proveedores de la compañía, familias vulnerables, asentamientos humanos, niños y adultos mayores. Esta etapa incluyó la donación de canastas navideñas y material educativo en zonas de Chancay, Huaura, Oxapampa y Lima, reforzando un enfoque integral de intervención.

Esta segunda fase contempla la siembra de 1,000 árboles nativos como ulcumano, nogal, palo perejil, palo leche, sangre de grado, alimento de misho, col de monte y anona de monte, en los distritos de Oxapampa, Huancabamba y Chontabamba. La jornada de siembra se inició el 22 de enero y se extenderá de manera progresiva hasta marzo, bajo un enfoque técnico que incluye acompañamiento y seguimiento a mediano plazo.

Esta acción busca recuperar ecosistemas degradados por la pérdida de cobertura boscosa, una problemática que genera erosión y empobrecimiento del suelo, afecta la regulación hídrica y provoca la fragmentación de hábitats, reduciendo la biodiversidad y aumentando la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. Frente a ello, la reforestación con especies nativas permite restaurar funciones clave del paisaje y fortalecer la resiliencia del territorio.

“Desde la mirada de Grupo Mebol y CNEH-Perú, esta intervención apunta a restaurar cobertura boscosa nativa para disminuir la erosión, mejorar la regulación del agua y fortalecer la biodiversidad y la resiliencia climática. Al mismo tiempo, buscamos mejorar la capacidad local para el mantenimiento y monitoreo, asegurando una intervención sostenible, con alta supervivencia de los árboles y resultados verificables”, señaló Florencia Trama, directora del Centro Neotropical de Entrenamiento en Humedales Perú (CNEH- Perú).

La ONG es la entidad responsable de ejecutar y canalizar las donaciones, garantizando el cumplimiento normativo, la correcta implementación técnica y la articulación con actores locales, lo que permite asegurar la sostenibilidad de la iniciativa en el tiempo.

Finalmente, desde Grupo Mebol y CNEH-Perú señalan que este tipo de intervenciones forman parte de un compromiso sostenido en el tiempo, orientado a integrar acciones ambientales y sociales como parte de su estrategia de sostenibilidad en los territorios donde operan.