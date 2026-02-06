Puno: misa en honor a Virgen de la Candelaria se transmitirá por primera vez para todo el Perú

Puno: misa en honor a Virgen de la Candelaria se transmitirá por...

IRTP Este domingo 8 de febrero, por las señales del IRTP, desde la Catedral de dicha ciudad altiplánica.

El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), a través de su multiplataforma informativa, transmitirá la misa en honor a la Virgen de la Candelaria, que se realizará este domingo 8 de febrero en la Catedral de Puno, según informó la jefa institucional de dicha institución, Cinthia Ramírez.

En esa línea, destacó que será la primera vez que se transmitirá este acto eucarístico desde Puno, en el marco de las actividades conmemorativas por la Mamita Candelaria. Agregó que se ha desplegado el equipo humano y técnico para la cobertura y transmisión del citado evento considerado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Los espectadores residentes en cualquier región del Perú podrán ver este acto litúrgico de trascendencia internacional que refleja la fe y el espíritu religioso del pueblo peruano, mediante las señales de TVPerú y Radio Nacional; y desde cualquier parte del mundo podrá apreciarse por el canal de YouTube de TVPerú.

La conducción del programa especial en homenaje a la Virgen de la Candelaria estará a cargo de Manolo del Castillo, Krismers Baca, Fiorella León y Walter Escobar (especialista en lenguas originarias).

En otro momento, la titular del IRTP subrayó que su institución contribuye a la reactivación económica y social de Puno, ya que la visibilización del espectáculo cultural permitirá el incremento de la cifra de visitantes registrados en 2025 (86 000). De igual manera, se podrá potenciar el impacto económico que el año pasado alcanzó los S/ 111 millones.

Más de 40 personas, entre técnicos operativos, de producción y realización se han desplegado a la ciudad altiplánica para cubrir y transmitir esta festividad del calendario latinoamericano. En colaboración con la agencia de noticias Reuters se difundirá esta tradicional celebración para noticieros del continente europeo.

El domingo 8 de febrero la transmisión de TVPerú se iniciará a partir de las 10:00 a. m. y continuará hasta las 6:00 p. m. El lunes 9 y martes 10 de febrero, también se transmitirá desde las 10:00 a. m.