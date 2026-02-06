Perú pierde ante Alemania 2-0 en primer día de los Qualifiers con derrotas de Gonzalo Bueno y «Juanpi» Varillas

En el primer día de competiciones de los Qualifiers de la Copa Davis, Perú pierde ante Alemania 2-0, tras perder los primeros singles los tenistas peruanos Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas, ante los germanos Yannick Hanfmann y Jan-Lennard Struff respectivamente.

En el primer partido, el alemán Yannick Hanfmann (93 ATP) superó a Gonzalo Bueno (217 ATP) por 2 sets a 0, parciales de 6-4 y 6-4, en un partido disputado en el Castello de Düsseldorf que tuvo una duración de una hora y 31 minutos de juego.

En el segundo encuentro de la serie entre Perú y Alemania por los Qualifiers de la Copa Davis, el tenista nacional Juan Pablo Varillas (284 ATP) cayó por 6-4 y 6-2 frente a Jan-Lennard Struff (84 ATP), en un partido disputado en el Castello de Düsseldorf que duró una hora con 14 minutos.

Varillas tuvo un inicio complicado y rápidamente se puso 3-0 abajo en el primer set. A pesar de ello, el peruano mostró resistencia y supo recuperarse, pero Struff mantuvo la calma y cerró la manga por 6-4 en 33 minutos. Para el segundo set, Varillas arrancó con mejor ritmo, sin embargo, Struff hizo valer su experiencia y consistencia en sus servicios, imponiéndose por 6-2 en 42 minutos y asegurando la ventaja de Alemania en la serie.

Con este resultado, el equipo alemán domina 2-0 y deja a Perú con la difícil tarea de revertir la situación este sábado si quiere mantenerse con opciones de avanzar en los Qualifiers de la Copa Davis. Los dobles que jugarán por Perú Ignacio Buse junto a Arklon Huertas del Pino ante los germanos Kevin Krawietz y Tim Pütz, y será decisivo ganarlo para seguir con chance en los dos últimos singles.