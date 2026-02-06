Minedu alerta acciones para garantizar el buen inicio de Año Escolar 2026

 “Se busca dar solución a obras heredadas de gestiones anteriores”, afirma ministro Jorge Figueroa

El Buen Inicio del Año Escolar 2026 es una de las principales prioridades del Gobierno. En ese marco, el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, llegó a la región Tumbes para cumplir una minuciosa agenda de trabajo destinada a verificar que las instituciones educativas cuenten con las condiciones necesarias para recibir a los estudiantes desde el primer día de clases.

Como primer punto de su recorrido, el titular del sector visitó la IE N.° 004, ubicada en el distrito Pampas de Hospital, que atiende a 120 estudiantes de primaria y secundaria. La institución cuenta con un proyecto de inversión viable en el marco de la Reconstrucción con Cambios, lo que permitirá mejorar de manera integral su infraestructura.

Para garantizar condiciones adecuadas de aprendizaje, el Ministerio de Educación, (Mindu) a través del PRONIED, instaló en 2025 dos aulas de emergencia tipo domo completamente equipadas, diseñadas para ofrecer confort térmico y alta resistencia frente a fenómenos climáticos y sismos.

Durante la jornada, Figueroa Guzmán reafirmó que el Minedu trabaja de manera articulada con los Gobiernos regionales y locales para asegurar que cada escuela esté preparada para recibir a los estudiantes en un entorno seguro, ordenado y favorable para el aprendizaje.

Asimismo, inspeccionó los almacenes de la UGEL Tumbes, donde verificó el estado y la distribución oportuna de los materiales educativos que serán entregados antes del inicio de clases, una medida clave para que los escolares cuenten con los recursos necesarios desde el primer día. Similar labor realizó en la UGEL Zarumilla, donde junto a las autoridades revisó el stock de materiales pendientes de distribución a las instituciones educativas.

“Desde el día de ayer estamos cumpliendo labores en la zona norte del país, coordinando con las autoridades locales. Ayer estuvimos en Piura y hoy en Tumbes, supervisando que el material educativo llegue de manera puntual a cada institución educativa”, señaló el ministro. Precisó que estos envíos incluyen cuadernos de trabajo, libros y materiales pedagógicos en lenguas originarias, asegurando así mejores condiciones para el inicio de clases.

El ministro destacó además que la diversidad geográfica del país exige implementar estrategias diferenciadas para garantizar la continuidad del servicio educativo. En ese sentido, informó que el sector viene otorgando domos, aulas modulares y módulos educativos en aquellas zonas donde, por los plazos previstos, no se ha podido culminar la infraestructura programada.

El titular del sector también reconoció que existen obras heredadas de gestiones anteriores que aún no han sido concluidas; sin embargo, aseguró que se están adoptando soluciones inmediatas para no afectar el aprendizaje de los estudiantes.

“Hay mucho trabajo por hacer. Somos un Gobierno de transición y estamos trabajando con entusiasmo y compromiso para que todos nuestros estudiantes inicien el año escolar en las mejores condiciones”, enfatizó.

Como parte de su agenda, el ministro visitó también la Universidad Nacional de Tumbes y posteriormente el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público José Antonio Encinas, cuya reapertura en agosto de 2025 marcó el inicio de una nueva etapa orientada al cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad para su licenciamiento.

“Nuestro objetivo es lograr el cumplimiento definitivo de las Condiciones Básicas de Calidad para su licenciamiento. Esto implica un trabajo serio y articulado que permita consolidar la infraestructura, fortalecer la gestión institucional y adecuar los programas de estudio conforme a los estándares establecidos por el Ministerio de Educación”, afirmó.

La presencia del ministro en Tumbes refleja la prioridad del sector por acompañar a las regiones y asegurar que el Buen Inicio del Año Escolar 2026 se desarrolle con eficiencia, planificación y un firme enfoque en la mejora continua de la calidad educativa.