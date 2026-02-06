Midis: Fernando Parra del Carpio asume dirección ejecutiva de programa Pensión 65

• Programa social atiende a 824 351 usuarios, quienes reciben una protección integral.

A través de la Resolución Suprema N°002-2026-MIDIS, se designó a Fernando Parra del Carpio como director ejecutivo del programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que tiene como objetivo brindar una protección integral a 824 351 adultos mayores en situación de pobreza extrema.

El nombramiento de Parra del Carpio se oficializó el último miércoles 4 de febrero en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El nuevo director de Pensión 65 es abogado de profesión, graduado de la Universidad de San Martin de Porres. Tiene estudios en maestría de Gobernabilidad y Derecho Electoral en la Universidad de Piura, y es especialista en gestión pública. En la actualidad, cursa una maestria en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico, destacando como alumno becario de programas de capacitación del Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo y de la Escuela Superior de Guerra Naval.

Parra del Carpio trabajó en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, en el periodo comprendido del 2015 al 2017.

Cabe precisar que el programa Pensión 65 atiende a 824 351 usuarios con una subvención bimestral de S/350, así como una protección social que incluye un acompañamiento en salud, impulso productivo y revaloración de habilidades ancestrales en la sociedad.