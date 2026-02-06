Midis brindará más de 24 mil atenciones en centros poblados más alejados con las campañas de PIAS Terrestres

• La ministra Lesly Shica destacó que los servicios del Estado llegarán a 9 regiones, de manera conjunta con el Ejército del Perú.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) brindará más de 24 mil atenciones sociales en beneficio de centros poblados en zonas rurales y rurales dispersas de 9 regiones del Perú. Este anuncio se realizó en el lanzamiento oficial de las campañas de las PIAS Terrestres 2026, que se desarrollará en coordinación con el Ejército del Perú (EP), y entidades públicas y privadas.

Gestionadas por el Programa Nacional PAIS del Midis, las PIAS Terrestres, a través del Ejército, acercarán más de 50 servicios a la población. Así se brindará atenciones en el cuidado de la salud, trámites de identidad, servicios financieros, atenciones legales, capacitaciones productivas, charlas para prevenir la violencia familiar y acciones cívicas, entre otros servicios, que se llevarán hasta las mismas comunidades para evitar que la población realice largos desplazamientos y costos adicionales en búsqueda de acceder a los servicios del Estado.

La ceremonia, realizada en el Cuartel General del Ejército, fue encabezada por la titular del Midis, Lesly Shica, quien destacó que el trabajo articulado entre el Estado y diversas instituciones permitirá realizar 10 campañas en comunidades de difícil acceso en las regiones de Lima, Tacna, Cajamarca, Cusco, Amazonas, Piura, Arequipa, Puno y La Libertad.

“Nos complace anunciar el lanzamiento de las campañas de las PIAS Terrestres 2026 con una coordinación permanente con nuestro ministro de Defensa y la Comandancia General del Ejército. Sumamos esfuerzos para realizar 10 campañas en nueve regiones. Regiones con las que debemos estar reconectados; con el norte, con población que así lo requiere, y de manera muy especial con el sur de Perú. Ese sur que debemos recuperar; ese sur con el cual debemos retomar la confianza que hoy la población exige”, señaló la ministra, quien estuvo acompañada del ministro de Defensa, César Díaz Peche y el comandante general del EP, Oswaldo Calle Talledo.

“Estaremos presentes donde antes no se ha podido llegar y donde el Ejército del Perú tiene la estrategia para ingresar y cubrir la necesidad que requiere nuestra población. Las PIAS Terrestres son una política pública efectiva, cuenta con resultados, llega a los lugares más lejanos y cambia vidas”, agregó la ministra.

Cabe destacar que las campañas de las PIAS Terrestres nacieron como un piloto en el 2024, llegando inicialmente a centros poblados de tres regiones. En el 2025, la cobertura se amplió a seis regiones, brindando 38 218 atenciones a 8762 personas. En el 2026, las PIAS Terrestres se iniciarán en mayo, en la provincia de Julcán en La Libertad.