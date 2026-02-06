Lobby chino frena el petróleo y golpea a Piura

CONGRESISTA HEIDY JUÁREZ DE PODEMOS PIDE A CONGRESISTAS DE PIURA CERRAR FILAS EN CONTRA DEL D.U. QUE PRETENDE DESCUARTIZAR PETROPERÚ

Paralización del Lote VI por culpa de PeruPetro reduce empleos, deja sin ingresos a cientos de familias y provoca caída del canon petrolero destinado a obras públicas.

Registros revelan visitas de empresarios chinos a Palacio mientras Perupetro y el MINEM no destraban la reactivación del lote estratégico.

 Talara pierde producción, regalías y recursos sociales, agravando la crisis energética y económica en el norte del país

Mientras Talara acumula más de 100 días de parálisis en el Lote VI, millones de dólares en pérdidas, caída del canon petrolero y más de 400 familias sin sustento, la congresista Heidy Juárez Calle convoca a la unidad del “Bloque Parlamentario por Piura” para frenar el D.U. 010- 2025. La indignación crece al revelarse, en paralelo, reiteradas visitas de empresarios chinos a Palacio de Gobierno, en medio de un peligroso silencio del Ejecutivo sobre el futuro de los activos estratégicos del país.

TALARA PARALIZADA,

PIURA CASTIGADA. LOTE

VI PERDIDAS

La crisis en Talara ya es inocultable. La paralización del Lote VI ha significado dejar de producir más de 142 mil barriles de crudo y 320 millones de pies cúbicos de gas, con pérdidas superiores a US$ 8.8 millones y cerca de US$ 2 millones en regalías no percibidas, golpeando directamente el canon petrolero que financia obras y servicios en Piura.

El impacto social es devastador: más de 400 familias han perdido su principal fuente de ingresos y distritos como Lobitos, El Alto y Pariñas registran cero proyectos sociales, debido a que la paralización también dejó en cero el aporte del 1.5% al Fondo de Desarrollo Social.

LA RESPUESTA POLÍTICA:

UNIDAD FRENTE A LA

PRIVATIZACIÓN

Ante este escenario, la congresista Heidy Juárez Calle activó una ofensiva política desde el Parlamento. Mediante un oficio múltiple, convocó a la unidad del “Bloque Parlamentario por Piura” frente al D.U. N.° 010-2025, al que acusa de fragmentar y privatizar Petroperú, poniendo en riesgo la Refinería de Talara, el empleo y los ingresos regionales.

“No vamos a permitir que, bajo decretos de urgencia y sin debate democrático, se desmantele Petroperú y se condene a Piura a perder canon, trabajo y soberanía energética”, señaló la legisladora.

Juárez Calle advirtió que se pretende tomar decisiones irreversibles en un contexto de transición política, eludiendo el control parlamentario y la voz de las regiones directamente

afectadas.

PERUPETRO Y MINEM:

PASIVIDAD QUE CUESTA

MILLONES

La Cámara de Comercio Industrias y Turismo de Talara en comunicado emitido esta semana con el título: “Urgencia Nacional: 102 días de paralización del Lote VI, exigimos responsabilidad fiscal y social”, apuntó directamente a la pasividad de Perupetro y a la demora del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en destrabar la firma pendiente que permitiría reactivar el lote. Cada día de inacción no solo profundiza la recesión local, sino que incrementa los riesgos técnicos y ambientales por pozos en “abandono de hecho”, cuya

remediación futura será mucho más costosa para el Estado.

PALACIO DE GOBIERNO

BAJO SOSPECHA:

EMPRESARIOS CHINOS Y

PUERTAS ABIERTAS

La indignación se intensifica al conocerse que, mientras Talara se hunde en la paralización, empresarios chinos ingresaron reiteradamente a Palacio de Gobierno entre octubre de 2025 y enero de 2026. Registros oficiales confirman al menos cuatro visitas del empresario Zhihua Yang, sin que la Presidencia haya precisado con qué funcionarios se reunió ni bajo qué criterios se autorizaron esos accesos.

El propio secretario general del Despacho Presidencial admitió ante el Congreso vacíos en los mecanismos de control y transparencia, especialmente en las visitas realizadas a la residencia presidencial, un “ámbito privado” del mandatario. Para la congresista Juárez Calle, esta situación es alarmante: “Mientras Talara pierde millones y cientos de familias quedan en el abandono, el Ejecutivo guarda silencio y abre las puertas de Palacio a intereses chinos. Eso es inaceptable”, afirmó, exigiendo explicaciones claras y fiscalización inmediata.

ADVERTENCIA DESDE EL

SECTOR: NO DESTRUIR

PETROPERÚ

A la denuncia política se suma la voz de exautoridades del sector. El exviceministro de Hidrocarburos Enrique Bisetti Solari ha advertido que fragmentar Petroperú es renunciar a un modelo que permitió integrar la cadena de valor, desarrollar la petroquímica y convertir al país en exportador de petróleo. “Petroperú fue una de las empresas estatales líderes de la región. Destruirla es un error histórico que el país pagará caro. El gobierno de José Jerí está poniendo en riesgo la seguridad y soberanía energética del Perú, esto afectará a la economía y por ende al desarrollo nacional”, sostiene.

CIERRE: UNA CRISIS

QUE YA NO ADMITE

SILENCIOS

Talara está paralizada, Piura pierde canon y empleo, y el Estado acumula pasivos económicos y ambientales. En paralelo, las visitas de empresarios extranjeros a Palacio sin transparencia avivan la sospecha de una agenda ajena al interés nacional. En este contexto, la convocatoria de la congresista Heidy Juárez Calle a la unidad del

“Bloque Parlamentario por Piura” se erige como una línea de contención política frente al D.U. 010-2025. La pregunta que queda en el aire es incómoda pero urgente: ¿a quién está sirviendo realmente el silencio del Ejecutivo mientras el norte del país se desangra.