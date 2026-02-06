Liga Saudí advirtió a Cristiano Ronaldo tras negarse a jugar por su club Al Nassr

La Liga Profesional Saudí decidió advertir a Cristiano Ronaldo luego de que el futbolista portugués se negara a jugar por el Al Nassr ante Al Riyadh. Mediante un comunicado, la organización del torneo señaló que ningún futbolista puede tomar decisiones que excedan a su propio club.

El mensaje fue interpretado como una respuesta directa al malestar del portugués, que habría decidido no presentarse como forma de protesta por el mercado de pases y, puntualmente, por la llegada de Karim Benzema al Al Hilal, uno de los grandes rivales del equipo de Riad.

En el texto, la Saudi Pro League explicó el funcionamiento interno del torneo y subrayó que cada institución opera de manera autónoma, con sus propias autoridades, directivos y responsables deportivos, todos bajo un mismo marco financiero destinado a garantizar la sustentabilidad y el equilibrio competitivo.