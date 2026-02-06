La Última de Asián: Desde este martes 10 de febrero por VemaxTV

En cuenta regresiva. Este martes 10 de febrero será el gran estreno de ‘La última de Asián’, conducido por el periodista Jaime Asián Domínguez.



Se trata del nuevo programa de entrevistas de entretenimiento que presenta la plataforma digital VemaxTV en su renovado y ampliado contenido.

Con más de 20 años de experiencia periodística en la dirección de diferentes medios escritos, Asián promete ‘desnudar’ a sus invitados con pícaras y comprometedoras preguntas que darán mucho de qué hablar.

“Por ‘La última de Asián’ irán desfilando variopintos invitados para todo tipo de público. Tenemos entrevistas con Monique Pardo, la ‘Tigresa del Oriente’ y Manolo Rojas. También verán otros personajes variopintos a los que arrancaremos cosas interesantes en búsqueda del entretenimiento”, adelanta ‘El señor de las portadas’.

Este martes, a partir de las 9:00 de la noche, no se pierdan el gran estreno, que, desde ya, traerá las calientitas del espectáculo con las fuertes declaraciones de sus entrevistados.

“Les prometo un programa bien hecho junto con el equipo de producción de VemaxTV. Aprovecho para la dirección por confiar en mi trabajo. Vamos con todo”, finalizó Asián muy emocionado, y no es para menos.