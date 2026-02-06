K’llao Salsa vuelve con fuerza con un gran homenaje a Tito Rojas(VIDEO)

La salsa se vuelve a sentir con intensidad K’llao Salsa presenta su interpretación en vivo de “Siempre Seré”, un tema emblemático popularizado por Tito Rojas, que viene teniendo miles de views en YouTube.

K’llao Salsa es una agrupación chalaca con años de trayectoria que se ha consolidado como un referente emblemático del género en el Callao. Con un estilo fiel a la esencia salsera bailable, potente y de calle. La orquesta ha sabido construir identidad propia y una conexión auténtica con el público del primer puerto. Además, su historia musical está marcada por temas que se han vuelto infaltables entre los salseros, como “Fue tan fácil” y “El pillo buena gente”, éxitos que reflejan su fuerza interpretativa y el sello que los mantiene vigentes en la escena.

“Estamos profundamente agradecidos con nuestro público fiel, el que siempre ha estado con nosotros, y también con toda la gente nueva que se está sumando. Esto nos impulsa a seguir trabajando con más fuerza. Se vienen grandes temas y muchas sorpresas para deleitarlos, porque K’llao Salsa “El Tsunami salsero” sigue vigente y viene con todo”, expresó Yamandú, dueño y director musical de la agrupación.

Es una reafirmación de su identidad y de su historia, una señal de que el Callao mantiene su bandera salsera en alto y de que la orquesta se prepara con fuerza y ambición para retomar protagonismo y volver a ser líder del género, con nuevas presentaciones, más música y el mismo sabor que los hizo emblemáticos.