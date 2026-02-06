Harry Kane, Kudus y Lavia pisan fuerte con los nuevo Standout Pack de Skechers Football

Skechers Football presenta oficialmente su nuevo Standout Pack, una colección de botines diseñada para futbolistas que viven el juego al máximo y buscan marcar diferencias dentro del campo. El lanzamiento llega con el respaldo de figuras internacionales lideradas por Harry Kane, acompañado por jugadores como Mohammed Kudus, Romeo Lavia, Baris Yilmaz y Missy Goodwin, consolidando la presencia de la marca en el fútbol de alto nivel.

Disponible desde este 6 de febrero a nivel global y en el mercado peruano, el Standout Pack introduce nuevas combinaciones de color en sus modelos Razor 1.5 y SKX_02, dos botines pensados para estilos de juego distintos, pero con un mismo objetivo: rendimiento, velocidad, control y personalidad en cada jugada.

Velocidad y explosión para el juego moderno

El Razor 1.5 está orientado a jugadores rápidos y verticales. Incorpora una placa con infusión de carbono que maximiza la reactividad y la aceleración, clave para desbordes, piques cortos y cambios de ritmo. Además, su plantilla Hyper-burst Pro Sock Liner ofrece una pisada ultraligera y mayor comodidad durante los 90 minutos.

Control y precisión en cada toque

Pensado para futbolistas que dominan el balón, el SKX_02 cuenta con la tecnología Precision Strike Control, que mejora el contacto con la pelota gracias a zonas texturizadas estratégicamente ubicadas. El resultado: mayor seguridad, precisión en pases y efectividad en remates, incluso en situaciones de alta exigencia.

Con este lanzamiento, Skechers Football refuerza su compromiso con el deporte rey y su ambición de seguir creciendo en el fútbol profesional, de la mano de atletas que representan carácter, rendimiento y mentalidad ganadora.