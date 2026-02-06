Gran Mercado Mayorista de Lima presentó innovadores piscos sours con frutas de temporada

Las combinaciones sorprendieron por su sabor, aroma y color, dejando gratamente impresionados a los asistentes

Como parte de las actividades organizadas por la Municipalidad de Lima por el Día Nacional del Pisco Sour, que se conmemora cada primer sábado de febrero en el Perú, el Gran Mercado Mayorista de Lima presentó una muestra de innovadoras versiones de pisco sour elaboradas con frutas frescas y de temporada que se comercializan en el principal centro de abastos de la capital.

Durante la presentación realizada en el Gran Mercado ubicado en Santa Anita, los asistentes pudieron degustar originales piscos sours preparados con uvas Shine Muscat, sanky, chicha morada, pitahaya roja, aguaymanto, kiwi, camu camu, cacao y pimiento dulce.

Esta iniciativa de la comuna limeña pone en valor la diversidad, frescura y calidad de los productos que llegan diariamente al Gran Mercado Mayorista de Lima y promueve la creatividad gastronómica a partir de insumos nacionales, combinando tradición e innovación.

El gerente de Mercados de la Empresa Municipal de Mercados S.A (EMMSA), Néstor Luyo, destacó la importancia de realizar este tipo eventos, acercando el mercado a la ciudadanía.

“Queremos invitar a los minoristas, amas de casa y al público en general a visitar el Gran Mercado Mayorista de Lima de la Municipalidad de Lima y conocer la gran variedad de frutas y verduras que ofrecemos, con los mejores precios y la mejor calidad. Aquí no solo abastecemos a la ciudad, también demostramos que nuestros productos pueden dar origen a propuestas gastronómicas innovadoras y de alto valor”, señaló.

El evento reafirmó el rol estratégico del Gran Mercado Mayorista de Lima en la cadena alimentaria, al mostrar cómo los productos que abastecen a miles de hogares, restaurantes y mercados pueden convertirse en protagonistas de la identidad culinaria peruana.