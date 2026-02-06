Fiscalía solicita información a Podemos Perú por presunto favorecimiento a empresa china

EL REQUERIMIENTO SE ENMARCA en una investigación preliminar contra Rafael López Aliaga por la adjudicación de la obra Vía Expresa Norte durante su gestión como alcalde de Lima.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima solicitó de manera urgente información al partido Podemos Perú en el marco de una investigación preliminar que involucra al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, por un presunto favorecimiento a un consorcio liderado por la empresa china Gezhouba Group Company en la adjudicación de la obra Vía Expresa Norte.

Mediante el Oficio N.º 65- 2026, fechado el 5 de febrero, la fiscal adjunta provincial Rut Elizabeth Ucaña Arenas requirió a la agrupación política liderada por José Luna que, en un plazo de 24 horas, remita toda la información y documentación que sustente las denuncias públicas formuladas por sus regidores sobre supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación del proyecto vial.

El pedido fiscal incluye la identificación de los funcionarios de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (EMAPE) que habrían participado en los hechos denunciados, así como elementos probatorios que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas irregularidades. La diligencia forma parte de

la carpeta fiscal abierta de oficio por el Ministerio Público.

La controversia se originó tras la denuncia pública presentada por regidores de Podemos Perú, quienes cuestionaron la adjudicación del proyecto al consorcio conformado por Gezhouba Group Company Perú y Chavín Engineering & Construction S.A.C., por un monto superior a los 277 millones de soles. En respuesta, EMAPE negó cualquier irregularidad, sostuvo que el proceso se realizó con supervisión internacional y atribuyó las acusaciones a motivaciones políticas propias del contexto electoral.