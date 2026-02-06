Expomin 2026: Minería genera entre 8 y 10 millones de empleo directo e indirecto

Fue durante el lanzamiento del evento a realizarse en Huancayo del 19 al 21 de agosto próximo.

Entre 8 a 10 millones de peruanos dependen directa e indirectamente de la industria minera formal que genera más de 270 mil puestos de trabajo, según cifras presentadas durante la ceremonia del lanzamiento oficial de la IV Convención Minera – EXPOSIMIN 2026.

El presidente de la comisión organizadora, Roque Benavides Ganoza, explicó que se trata de “empleos de calidad y bien remunerados” generando divisas y bienestar entre las familias que dependen de ese sector.

El evento se realizará del 19 al 21 de agosto de 2026 en el Centro de Convenciones Finca Madero, en Huancayo, consolidando al centro del Perú como un espacio clave para el debate técnico, económico y social de la minería peruana.

PROYECCIONES

Proyecciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) señalan que por cada puesto de trabajo directo se generan otros ocho indirectos, “lo que explica por qué entre 8 y 10 millones de peruanos dependen de la minería”, precisó Benavides Ganoza.

Asimismo, recordó que la minería aporta más del 60% de las exportaciones del país, garantizando el flujo de divisas que sostiene la estabilidad macroeconómica del Perú.

El también presidente de Minas Buenaventura destacó el impacto regional del sector al señalar que en Cajamarca la minería sostiene más de 19 mil empleos, en Pasco unas 15 mil familias dependen directamente de la actividad, y en Apurímac otras 14 mil.

PEQUEÑA MINERÍA Y ENFOQUE TERRITORIAL

Luis Humberto Chirif, expresidente del INGEMMET, resaltó que la minería de pequeña escala será uno de los ejes de análisis de IV EXPOSIMIM 2026, abordada desde una visión técnica, territorial y de coexistencia productiva.

Chirif destacó el rol del centro del Perú, una región articulada por corredores naturales que integran la selva baja, la selva alta y los valles interandinos, donde conviven la pequeña minería, la agricultura, la producción maderera y la actividad piscícola.

“Estos territorios muestran que es posible una coexistencia armoniosa y complementaria entre actividades económicas, siempre que se conozca el territorio y se gestione con criterio técnico”, señaló.

CENTRO DEL PERÚ: ORIGEN Y FUTURO DE LA MINERÍA

Por su parte, Zetti Gavelán, líder de Operaciones de Cobre y Joint Ventures en Glencore Sudamérica, afirmó que gran parte de la minería peruana nació en el centro del país, lo que convierte a esta región en un eje histórico y estratégico para mostrar una minería moderna.

Subrayó que la minería del centro del Perú es una de las más cercanas a las comunidades, lo que refuerza la necesidad de diálogo, responsabilidad y sostenibilidad.

La feria reunirá maquinaria minera de gran escala, equipos de última generación, soluciones tecnológicas y sistemas automatizados que han transformado la industria. Durante tres días, empresas mineras, proveedores, ingenieros y tomadores de decisión podrán ver, tocar y experimentar la minería moderna en el centro del Perú.

Las interesadas en participar con stands y auspicios pueden comunicarse al e-mail: mery.callalle@exposimim.com / Teléfono 924991757.