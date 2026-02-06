Consejo de Ministros aprobó nueve decretos legislativos vinculados a la lucha contra la criminalidad e inversión en el país

Gabinete Ministerial, liderado por el premier Ernesto Álvarez, sesionó para evaluar normas que regulan estatus e identificación de ciudadanos extranjeros, las telecomunicaciones, entre otros.

El Consejo de Ministros, liderado por el premier Ernesto Álvarez, aprobó hoy nueve decretos legislativos vinculados a fortalecer la seguridad ciudadana y la inversión en el país, en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República.

En materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, figuran cuatro decretos legislativos, entre ellos el referido al apátrida (persona sin nacionalidad), creando por primera vez el marco regulatorio nacional para la evaluación, determinación y terminación de esta condición legal en el Perú.

También está el Decreto Legislativo que modifica la Ley del Refugiado, estableciendo que los solicitantes y refugiados no estén exentos de responsabilidad penal, así como la obligatoriedad de su registro personal y biométrico ante Migraciones, la regulación de las sanciones, prohibiciones y causales de pérdida del estatus migratorio, entre otros puntos.

Asimismo, el Decreto Legislativo que modifica los artículos 11, 5 y 24 del DL n.°1350 de Migraciones, a fin de mejorar la identificación de ciudadanos extranjeros; y el Decreto Legislativo que establece reglas, medidas y/o mecanismos para el adecuado uso de la numeración en llamadas y mensajes de texto y su trazabilidad, con el fin de evitar el anonimato y las comunicaciones ilícitas, en perjuicio de los usuarios.

Inversión y derechos de autor

En materia de telecomunicaciones, el Consejo de Ministros aprobó el Decreto Legislativo de la Ley sobre el Derecho de Autor, que exime de responsabilidad a los proveedores de servicios de internet, ante una infracción a los derechos de autor cometida por sus usuarios, cumpliendo una serie de condiciones establecidos en la norma.

Además, el Decreto Legislativo que modifica la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) a fin de garantizar la ejecución de las resoluciones de imposición de sanciones de multa.

También, el Decreto Legislativo que establece el procedimiento especial de control del valor en el régimen aduanero de importación para el consumo a fin de combatir la subvaluación.

En tanto, en materia de inversión, se aprobó el Decreto Legislativo que crea el marco legal de carácter extraordinario para la evaluación ambiental de proyectos de infraestructura hidráulica, priorizados por el sector agrario y de riego, con incidencia en déficit hídrico y la seguridad alimentaria a través de la creación del Instrumento de Gestión Ambiental para Riego (IGARIEGO).

Por otro lado, también se aprobó el Decreto Legislativo que modifica la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, y normas conexas, a fin de facilitar la disponibilidad de inmuebles mediante la liberación de áreas en bloque para la ejecución de proyectos.

Finalmente, el Consejo de Ministros accedió a siete solicitudes de extradición de ciudadanos peruanos acusados por diversos delitos, entre ellos, robo agravado, extorsión, homicidio calificado, organización criminal, tráfico ilícito de drogas, entre otros.