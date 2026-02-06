Carlos Zambrano reaparece en lujosa casa de playa, pero en redes lo delatan por curioso detalle(VIDEO)

El exfutbolista de Alianza Lima, Carlos Zambrano, reapareció en redes en medio de la denuncia por presunto abuso sexual, pero un detalle hizo que su publicación durara solo minutos.



El exjugador Aliancista , Carlos Zambrano, tras ser denunciado por una joven de 22 años y separado de manera indefinida por Alianza Lima, el ‘Káiser’ reapareció en redes sociales y sorprendió a todos. Aunque un detalle poco oneroso no pasó desapercibido por los usuarios de redes que de inmediato lo criticaron.

Durante las últimas semanas, el futbolista se había mantenido completamente alejado del ojo público y se desconocía su paradero, lo que había incrementado la incertidumbre en torno a su situación.

El exfutbolista Anderson Cueto subió un video en sus redes sociales en el que se puede ver a Carlos Zambrano entrenando en una casa de playa al sur de Lima. Justamente, el ‘Káiser’ estaba corriendo en una corredora y la ‘Comba’ escribió: «Vamos de a poco cara**», a lo que el defensor reposteó y puso un emoji de manos rezando.

El video, en realidad, fue publicado primero por el exfutbolista Anderson Cueto, quien compartió las imágenes de Carlos Zambrano realizando ejercicios físicos y acompañó la grabación con el mensaje: «Vamos de a poco cara«*.

Todo parecía una publicación común, de esas que buscan mostrar disciplina y enfoque, sobre todo ahora que su futuro futbolístico es totalmente incierto. Sin embargo, un detalle que no pasó desapercibido para los usuarios terminó robándose toda la atención.

Detrás de Carlos Zambrano se veían claramente varias cajas de cerveza, un detalle que no tardó en ser comentado en redes y que terminó robándose toda la atención de su reaparición.

Lo que vino después fue inmediato: todo indica que el propio futbolista se dio cuenta del detalle que aparecía en el fondo del video y eliminó la historia de su cuenta casi de inmediato, provocando que su breve reaparición se esfume tan rápido como apareció

¿Cuál es el futuro de Carlos Zambrano?

Recordemos que actualmente Carlos Zambrano se encuentra resolviendo su futuro tanto en el plano deportivo como personal. En lo primero, Alianza Lima lo separó de manera indefinida y se encuentra trabajando para terminar su contrato, mientras que en el otro lado, está afrontando la denuncia por presunto abuso sexual en contra de la joven de 22 años.

A diferencia de Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes prácticamente ya tienen nuevos equipos, no se ha revelado cuál es el futuro de Carlos Zambrano. Recordemos que Peña jugará en la Segunda División de Turquía, mientras que Trauco tiene ofertas en la Liga 2 de nuestro país; mientras tanto, el ‘León’ está sin ofertas.