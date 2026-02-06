Cae alias “JJ”, brazo armado de Los Pulpos, cuando pretendía fugar a Chile

La captura de Jhon Nureña, alias JJ, y de Keisy Salvatierra, administradora financiera de la banda, representa un avance clave para la Policía Nacional en la búsqueda de Johnson Cruz, alias El Pulpo, quien sigue prófugo en Chile

Duro golpe al crimen organizado transnacional. La Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Policía de Investigaciones de Chile, logró esta madrugada la captura de Jhon Esnaider Nureña Rojas (19), alias “JJ” o “Jhon Jairo”, sindicado como brazo armado de la organización criminal Los Pulpos involucrada en extorsión, secuestro, sicariato y delitos conexos.

La caída de alias “JJ” se concretó cuando intentaba ingresar a territorio chileno tras abordar un vuelo procedente del Perú. Gracias a la rápida coordinación policial internacional, y con el respaldo del Poder Judicial y el Ministerio Público, se emitió una orden de detención preliminar por extorsión contra el sujeto, lo que permitió su intervención inmediata por las autoridades chilenas y su retorno al país para continuar con las diligencias de ley.

El comandante general de la Policía Nacional, general PNP Óscar Arriola, informó que el detenido estaría implicado en al menos cuatro atentados con explosivos perpetrados durante el presente año. Entre estos hechos figura el ataque contra un bus de la orquesta Armonía 10, ocurrido el 19 de enero en Trujillo, cuyo objetivo real era la discoteca Monasterio; así como detonaciones de dinamita registradas en las discotecas Luxor, Tabaco Marino y Tabaco y Ron.

Según detalló el general Arriola, una particularidad de estos atentados es que las cargas explosivas fueron activadas mediante llamadas telefónicas, para lo cual se habría incorporado un teléfono celular con chip al mecanismo de detonación.

“El rol de ‘JJ’ es materializar todas las disposiciones de Johnson Smith Cruz Torres, alias ‘Johnson Pulpo’, tanto en Trujillo como en otras ciudades del país. Por ello, es considerado el brazo armado de Los Pulpos”, precisó el comandante general de la PNP.

En las próximas horas, Jhon Esnaider Nureña Rojas será trasladado en un avión policial a la ciudad de Trujillo, donde será sometido al control de identidad y a las diligencias de ley correspondientes.

Esta captura significa un avance en la lucha contra la red dedicada a la extorsión y los secuestros que opera desde la ciudad de Trujillo. La información que se pueda obtener, tanto de ‘JJ’ como de Keisy Salvatierra —pareja de Johnson Cruz, alias ‘El Pulpo’, y sindicada como administradora de la banda— será fundamental para rastrear el paradero del líder, quien permanece prófugo en Chile, según la Policía Nacional.

Esta detención de ‘JJ’ responde a una orden judicial de detención preliminar en Perú por presunto delito de extorsión agravada. Las autoridades vinculan a Nureña con varios ataques recientes, entre ellos, la detonación de un explosivo en un bus de Armonía 10 en Trujillo y la explosión ocurrida en el Restobar Tabaco Marino el 1° de febrero, un episodio que afectó tanto al establecimiento como a viviendas cercanas. Además, se investiga su relación con secuestros y un patrón de amenazas dirigidas incluso a efectivos policiales y sus familias.