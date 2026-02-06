Ariadna, nieta de Mario Vargas Llosa, sorprende al ser oficializada como candidata del Miss Perú-USA 2026

Ariadna Vargas Llosa, nieta de Mario Vargas Llosa, fue presentada por la organización como una emprendedora ligada a la moda, con residencia entre Dubái y Nueva York. La joven debutará en el certamen de belleza del Miss Perú-USA 2026, mostrando una nueva faceta de la reconocida familia mientras apuesta por la moda y la identidad peruana



Ariadna Vargas Llosa fue presentada por la organización de Miss Perú USA como participante oficial de la edición 2026, en un anuncio que la perfila como una candidata vinculada a la moda, el diseño y el emprendimiento creativo con proyección internacional.

En la presentación oficial, el certamen la define como “una mujer apasionada por la moda, el diseño y la identidad cultural” y subraya el vínculo entre su historia personal y sus raíces: “Nacida en España e hija de padres peruanos, lleva con orgullo sus raíces”, señala el texto difundido por Miss Perú USA a través de su cuenta de Instagram. En la misma línea, se remarca que actualmente “reside entre Dubái y Nueva York”, dos ciudades que la organización describe como referentes del circuito global de la moda.

La joven candidata es fundadora de Beaustreet Shop, un concept store enfocado en la promoción de la artesanía y la autenticidad. Desde esa plataforma, Ariadna representa a creadores de distintas partes del mundo, apostando por el valor de lo hecho a mano y el consumo responsable. Su propuesta combina tradición y modernidad, elementos que ahora llevará al escenario del Miss Perú-USA.

La propia organización del certamen subrayó en un comunicado: “Hoy, como candidata a Miss Perú-USA, Ariadna Vargas Llosa representa a la mujer peruana moderna: con visión global, identidad firme y un fuerte compromiso con la cultura, la creatividad y la innovación”. Esta declaración refuerza la intención de proyectar a las candidatas no solo como figuras de belleza, sino como mujeres con liderazgo, preparación y responsabilidad social.





Ariadna cuenta con una sólida preparación académica: estudió en internados suizos, cursó Relaciones Públicas en Boston y realizó un máster en Fashion Management en Madrid. Complementó su formación con experiencias en Ginebra, que fortalecieron su sensibilidad hacia la diversidad y la cooperación internacional. Actualmente, divide su tiempo entre Dubái y Nueva York, donde desarrolla sus proyectos creativos y empresariales.

Expectativa en el Miss Perú-USA y legado familiar

El Miss Perú-USA 2026, presidido por Jessica Newton y dirigido por Pao Maravi, busca elegir a la sucesora de Karla Bacigalupo, ganadora de la edición 2025 y actual Miss Perú, quien representó al país en el Miss Universo. La edición de este año reúne perfiles diversos y cosmopolitas, con aspirantes que destacan tanto en pasarelas como en el emprendimiento y la defensa de la identidad cultural.

La confirmación de Ariadna Vargas Llosa como candidata generó una ola de comentarios en redes sociales y medios especializados. Muchos ven en su participación la oportunidad de renovar el perfil de las representantes peruanas en el extranjero, sumando una mirada fresca y una sólida formación profesional.

Su vínculo familiar no pasó desapercibido. Ariadna es hija de Gonzalo Vargas Llosa, alto funcionario del ACNUR, y de Josefina Said. Compartió con su abuelo Mario Vargas Llosa una relación cercana, marcada por el intercambio cultural y la admiración mutua. En 2025, la joven recogió en España un premio póstumo otorgado al escritor por su contribución a la cultura hispanoamericana, acto que evidenció su rol de embajadora familiar en eventos internacionales.

El vínculo familiar de Ariadna con Mario Vargas Llosa la posicionó como embajadora cultural y educativa en eventos internacionales recientes. (Composición Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apellido Vargas Llosa vuelve así a estar en el centro de la atención pública, aunque en un escenario distinto al literario. La incursión de Ariadna en el Miss Perú-USA responde a una generación que apuesta por la diversidad de trayectorias y por la integración de la moda, la empresa y el compromiso social en el perfil de las candidatas.

Diversidad y nuevos retos en el certamen

Ariadna Vargas Llosa no es la única aspirante confirmada hasta el momento. El día anterior a su presentación, la organización había anunciado a Adela Nicole Salas, joven nacida en Queens, Nueva York, con experiencia en certámenes internacionales. Y un día después se anunció a una tercera participante. Crystal Effio, nacida en Lima, fue criada en Las Vegas, Nevada. Es una modelo, agente de bienes raíces y concursante de certámenes de belleza.

Las tres candidatas marcan un precedente de diversidad de orígenes, talentos y propuestas, en una edición que promete elevar el estándar de competencia y visibilidad. La presencia de Ariadna en el Miss Perú-USA 2026 es vista también como una forma de tender puentes entre la herencia cultural peruana y una visión internacional del éxito femenino.