Williams Riveros reaparece el sábado en Universitario ante Cusco FC de visita

Williams Riveros será la principal novedad en la oncena de Universitario, para su compromiso del sábado como visitante ante Cusco FC, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Luego de no lograr su nacionalización, el paraguayo quedó habilitado ocupando la plaza de extranjero.

Ausente aún Matías Di Benedetto (falta sacar su DNI de peruano), el ingreso de Riveros sería por Caín Fara, manteniendo la línea de tres con Aldo Corzo y César Inga, aunque a última hora podría tener una chance Anderson Santamaría, en caso tiene el alta médica de su lesión que lo marginó del partido estreno ante ADT de Tarma.

También Edison Flores queda al margen por la lesión que provocó su salida antes de terminar el primer tiempo ante los tarmeños. Esa plaza sería ocupada por el argentino Alzugaray, para acompañar a Alex Valera, el atacante y goleador crema. El resto de la oncena sería la misma frente al ADT.

Javier Rabanal, el técnico español de los merengues, sabe de la importancia de traerse los tres puntos desde la Capital Arqueológica, aunque se enfrentará a un rival que viene herido al perder ante Alianza Atlético 1-0 en Sullana, y buscará reivindicarse ante sus hinchas jugando en casa. El partido ante los “dorados” cusqueños, está programado para las 6:00 p.m.