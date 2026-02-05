Programas de TVPerú son nominados a Premios Luces 2026

“Ashi Añañe”, “Que gane el mejor”, “Sonidos del mundo”, “En pared” y Gonzalo Torres, por “Sucedió en el Perú”, están entre los candidatos.

Diferentes programas que se transmiten por la multiplataforma del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) están nominados a los Premios Luces 2026, dentro de la categoría Televisión.

En la subcategoría Mejor programa periodístico, compite “Ashi añane”. Entre los nominados dentro de la subcategoría Mejor programa de entretenimiento, están “Que gane el mejor” y “Sonidos del mundo”. Asimismo, en Mejor programa deportivo se encuentra nominado “En pared”.

En la subcategoría Mejor conducción, está Gonzalo Torres, quien presenta el programa “Sucedió en el Perú”. Todas estas producciones se transmiten por la señal de TVPerú y llegan a todo el país.

“El IRTP, a través de su multiplataforma, tiene una variada programación informativa, cultural y de entretenimiento, que destacan por su calidad, inclusión y pluralidad”, resaltó la jefa institucional de la citada entidad, Cinthia Ramírez.

“Ashi añane” es el primer magazine intercultural bilingüe en lengua asháninka hecho por y para peruanos amazónicos. Aborda temas relacionados con el desarrollo social, cultural y saberes ancestrales, desde la mirada de nuestras comunidades amazónicas.

“Que gane el mejor” es una entretenida producción que propone retos a los estudiantes. “Sonidos del mundo”, conducido por Mabela Martínez, realiza informes especiales, entrevistas y presentaciones bien documentadas para los amantes de la música.

“En pared”, a cargo de Pepe Waslli y Julio Travesaño, analizan los hechos deportivos que ocurren en el país y el mundo, tanto sobre fútbol como otras disciplinas deportivas.

Gonzalo Torres le ha dado su peculiar estilo al programa “Sucedió en el Perú”, formato documental que presenta a personajes. lugares y hechos que marcaron un hito en nuestra historia.

El Premio Luces es organizado cada año por el diario El Comercio. Este miércoles 4 de febrero se abrieron las votaciones para su edición 21. A través de este galardón se reconoce a lo mejor de la cultura, arte y entretenimiento del Perú. Las votaciones estarán disponibles hasta marzo.

Para votar por los programas de TVPerú, debes ingresar al siguiente enlace. Es gratuito: https://elcomercio.pe/premios-luces/.