Premier Álvarez destaca diálogo del Gobierno para impulsar desarrollo y crecimiento económico en el país

Presentó avances del cumplimiento del Eje 2 de la Política General del Gobierno 2025-2026 ante los representantes de los principales gremios empresariales del país.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, lideró la presentación de los avances del cumplimiento del Eje 2 de la Política General del Gobierno 2025-2026, vinculado al impulso del crecimiento económico y el destrabe de inversiones en beneficio de la población.

En el encuentro, que reunió a los principales gremios empresariales del país, destacó la importancia de este espacio de diálogo y recordó que “el Perú es un país sumamente peculiar, donde lo único que nos puede salvar es, a mediano y largo plazo, la articulación entre una clase política emergente y una clase empresarial vinculada profundamente con la producción de una clase política nueva».

En esa línea, Álvarez Miranda se refirió a la necesidad de articular esfuerzos para conservar el mandato constitucional de equilibrio presupuestal y la limitación estricta a la iniciativa de gasto público por parte del Legislativo, salvo en la elaboración de la Ley de Presupuesto. Asimismo, invocó a los gremios empresariales a contribuir activamente a la formación de la nueva clase política, participando en la formación de los jóvenes universitarios con honesta vocación por el servicio público.

En la cita participaron los ministros de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; de la Producción, César Quispe Luján; y de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, quienes expusieron los avances en sus sectores del Eje 2 de la Política General del Gobierno 2025-2026.

También asistieron representantes de 23 gremios empresariales como la Sociedad Nacional Industrias, la Asociación de Exportadores (ADEX), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), Perúcámaras, la Asociación de AFP y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), entre otros.

Inflación baja y estable

Durante su presentación, la titular de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que, durante el 2025, el Perú tuvo una inflación baja y estable y el segundo riesgo país más bajo de la región. “Esta disciplina nos permite mantener una deuda pública baja y uno de los mayores crecimientos de América Latina, con un PBI de 3,3 % en 2025 y un promedio de 4,5 % en los últimos cinco años”, señaló.

Por su parte, el titular de Produce, César Quispe Luján, señaló que se viene fortaleciendo la competitividad de la mediana y pequeña empresa y la industria nacional, generando condiciones habilitantes para la inversión privada, la diversificación productiva y un crecimiento industrial sostenible.

A su turno, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, dio detalles de la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior (PNMCE) al 2040 que busca mantener el crecimiento sostenido de las exportaciones peruanas, y consolidar el comercio exterior de nuestro país, orientando las acciones del Estado para potenciar el desarrollo del comercio exterior peruano con una visión integral, sostenible y de largo plazo.

En tanto, los representantes de los gremios empresariales saludaron los avances del cumplimiento de los compromisos del Gobierno para impulsar el crecimiento de la economía peruana y dieron algunos alcances sobre la labor que cumplen en el fortalecimiento de la economía nacional.