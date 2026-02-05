Pablo Guede se muestra optimista en darlo vuelta en Matute pese a derrota de Alianza ante 2 de Mayo 1-0

El argentino Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, consideró que el equipo hizo un buen primer tiempo ante 2 de Mayo y merecieron anotar, y a pesar del revés en el resultado (0-1), mostró confianza para el partido de vuelta, y poder revertirlo, para acceder a la Fase 2 de la Copa Libertadores.

«Creo que hicimos una gran primera parte y merecimos el gol. Faltan los últimos 90 minutos, creo que lo hicimos muy bien», esto recién empieza, los muchachos están confiados, iremos paso a paso», precisó Guede.

Sobre los lesionados Cristian Carbajal y el chileno Esteban Pavez, el parte médico del club indica lo siguiente: Sobre el primero de los nombrados recibió un pelotazo en el rostro, y tras ser llevado a la clínica y pasar exámenes, no tiene complicación alguna. En cuanto al segundo, que tuvo un dolor en la rodilla, pasará exámenes médicos en Lima y seguramente mañana se sabrá la gravedad de la misma.

SERGIO PEÑA A TURQUÍA

Se va de Matute. Sergio Peña resolvió su contrato con el club Alianza Lima por «mutuo acuerdo» tras varios días de negociaciones entre ambas partes. El contrato unía al jugador con la entidad blanquiazul hasta finales del 2028, pero su permanencia se afectó desde que fue suspendido indefinidamente junto a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, quienes fueron acusados de un abuso sexual por parte de una ciudadana argentina.

Peña viajó a Europa para incorporarse al club Sakaryaspor de Turquía, con lo cual volverá a jugar en el ‘Viejo Continente’. Actualmente compite en la segunda división del fútbol turco, y ocupa el puesto 18 tras 23 jornadas.