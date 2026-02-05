Midis informó que más de 7000 adultos mayores se suman a Pensión 65 cada dos meses

• Ministra Lesly Shica precisó que programa social brinda servicios a más de 820 mil adultos mayores y acompañó a nuevos usuarios que cobraron primera vez

• Titular del Midis informó que modelo de emprendimientos impulsados por el sector generaron interés durante su participación en la ONU

No dejar a nadie atrás es una tarea que se construye en el territorio. En esa línea, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que cerca de 7000 adultos mayores en situación de vulnerabilidad se incorporan al programa Pensión 65 cada dos meses.

En ese marco, la titular del Midis, Lesly Shica, acompaño a un grupo significativo de estos nuevos usuarios quienes se acercaron hasta las ventanillas del Banco de la Nación para recibir su primera subvención económica.

Entre ellos se encuentra Esther Yactayo (71), quien señaló que este apoyo le permite mejorar su calidad de vida e impulsar su emprendimiento de elaboración de jabones con insumos naturales para el cuidado de la piel. En la jornada también participaron Segundo Rojas Reyes (81), Estela Dávila Caro (66) e Iraida Santos Navarro (95), quienes recibieron por primera vez la subvención del programa.

Durante la actividad, los adultos mayores recibieron además su tarjeta de débito del Banco de la Nación, lo que les permitirá cobrar de forma rápida y segura en agentes corresponsales ubicados en bodegas y comercios locales, así como en cajeros automáticos de la red Multired, acercando los servicios financieros a sus barrios y comunidades.

“En el Perú contamos con más de 820 000 usuarios a nivel nacional. No se trata solo de un cobro: muchas personas mayores están fortaleciendo sus pequeños negocios y emprendimientos, lo que les abre nuevas oportunidades y contribuye a tejer comunidades más solidarias y resilientes”, señaló la ministra Lesly Shica.

La titular del Midis, en ese sentido reveló que, durante su reciente participación en el 64º período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social (CSocD) de la Organización de las Naciones Unidas que se desarrolla en Nueva York, diversos países mostraron interés en el modelo peruano de promoción de emprendimientos a lo largo del ciclo de vida, y expresaron su disposición de conocer de cerca estas experiencias que fortalecen la autonomía de la población en situación de vulnerabilidad.