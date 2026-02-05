Lutecio-177: Nuevo tratamiento contra el cáncer de próstata y páncreas se producirá en el Perú a través del IPEN

El radioisótopo de producción nacional será destinado al tratamiento de cáncer de páncreas y de Próstata, fortaleciendo el acceso a terapias oncológicas de alta precisión en el país

El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) presentó oficialmente el Lutecio-177, radiofármaco de última generación destinado al tratamiento del cáncer de páncreas y de próstata, lo que consolida un avance trascendental en la aplicación de la tecnología nuclear al servicio de la salud pública en el Perú.

“ Perú da un paso clave en la lucha contra el cáncer mediante el inicio de un proyecto estratégico para producir en el país un medicamento utilizado en medicina nuclear que ya viene mostrando resultados alentadores en pacientes con cáncer avanzado. Un radiofármaco que permite atacar tumores con alta precisión y menor daño al resto del cuerpo”, manifestó el Dr. Rolando Paucar Jauregui, presidente del IPEN.

De acuerdo al funcionario el Lutecio-177 es ampliamente utilizado en terapias oncológicas de precisión por su capacidad de actuar de manera dirigida sobre células tumorales, reduciendo significativamente los efectos adversos en los tejidos sanos. Su producción nacional permitirá fortalecer la autonomía del país en el acceso a radiofármacos estratégicos, garantizando tratamientos oportunos, seguros y sostenibles para los pacientes.

“Actualmente, este tratamiento es muy costoso porque debe importarse del extranjero. Cada sesión puede costar varios miles de dólares, lo que limita su acceso a muy pocos pacientes. Al producirlo en el Perú, el Estado asegura el abastecimiento y fortalece la capacidad del sistema de salud frente al cáncer, una de las principales causas de muerte en el Perú”, sostuvo.

Con este lanzamiento, el IPEN reafirma su liderazgo técnico y científico, así como su compromiso con el uso pacífico de la energía nuclear, la innovación tecnológica y el fortalecimiento del sistema de salud nacional.