Karim Benzema brilló en su debut en triunfo de Al-Hilal 6-0 a Al-Okhdood al marcar tres goles

Karim Benzema tuvo un estreno soñado con la camiseta de Al-Hilal y fue la gran figura en la goleada por 6-0 sobre Al-Okhdood, en partido correspondiente a la vigésima jornada de la liga saudí. El delantero francés se despachó con un hat-trick que marcó el rumbo de un partido sin equivalencias.

El ex Al-Ittihad abrió el marcador a los 31’ y volvió a aparecer en el complemento para anotar a los 60’ y 64’, mostrando jerarquía, contundencia y liderazgo en su primera presentación oficial con el conjunto azul. La fiesta de goles se completó con un doblete de Salem Al-Dawsari (74’ y 94’), además del tanto del brasileño Malcom a los 70’.

Con este triunfo, el cuadro azul se consolidó como líder absoluto del campeonato con 50 puntos, sacándole tres unidades de ventaja a Al-Ahli, su más cercano perseguidor, y enviando un mensaje claro en la pelea por el título.