Infraestructura en salud: ¿cómo va el avance en la construcción de hospitales en el Perú?



Lidia Saccatoma, especialista en infraestructura e inversión de salud, dio detalles de lo que viene priorizando el Minsa a inicios de este año

Lidia Saccatoma, especialista en infraestructura e inversión de salud, brindó detalles sobre cómo va el avance en la construcción de hospitales y centros de salud en diversos departamentos del Perú, el cual se realiza a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), brazo ejecutor del Ministerio de Salud.

Al respecto, dijo la construcción del nuevo Hospital de Chincheros avanza de manera sostenida, a la fecha, registra un avance físico del 12.28 %, encontrándose en la etapa de vaciado de la platea de cimentación del sector V, tramo 2, con un volumen aproximado de 268 metros cúbicos de concreto.

“Tendrá un área techada de más de 14 400 m², distribuida en tres niveles destinados a servicios esenciales como consultorios médicos, tópicos de urgencia, salas de parto, incubadoras, hospitalización, cirugía y atención obstétrica, respondiendo a las necesidades de las familias locales, incorporando accesibilidad universal y espacios funcionales para una atención de calidad”, sostuvo.

Del mismo modo, señaló que la ejecución del Centro de Salud La Ramada, ubicado en el distrito de La Ramada, provincia de Cutervo, región Cajamarca, es una obra estratégica orientada a fortalecer la atención primaria de salud y reducir brechas en infraestructura sanitaria en el norte del país.

“A enero de 2026, el proyecto registra un avance físico acumulado de 70.33 %, reflejando un progreso sostenido en la ejecución de la obra. La inversión permite consolidar una infraestructura moderna y funcional que beneficiará directamente a más de 10 mil habitantes del distrito de La Ramada y zonas aledañas”, manifestó.

Del mismo modo, se refirió al nuevo Centro de Salud Desaguadero en Puno, el cual registra un avance físico del 21.37 %, encontrándose en su etapa inicial de ejecución. Aseveró que se desarrollan trabajos de movimiento de tierras, nivelación del terreno y colocación de pilotes, conforme a lo establecido en el expediente técnico aprobado.

Asimismo, dijo que el Minsa viene avanzando en la construcción del nuevo hospital de Motupe, que presenta un avance físico acumulado del 39.24%, consolidándose como una intervención estratégica para el fortalecimiento de los servicios de salud en la región Lambayeque.

Destacó que el proyecto beneficiará directamente a 87 343 habitantes del distrito de Motupe y zonas aledañas, contribuyendo a mejorar el acceso oportuno y la calidad de la atención en salud. La obra cuenta con una inversión total de S/ 137 410 014.38 ejecutada por el Pronis.

También dijo que uno de los proyectos que se está destrabando es la obra del Hospital Papa Francisco de Manchay, que ya arrancó con la excavación y ya se está construyendo la platea de cimentación de acero en el sector A, que es el más grande, pues concentra el 80 % del área techada de 29 830.72 m2.

“Este proyecto, cuya inversión supera los S/576 millones, contará con un edificio de cinco pisos y un sótano, que tendrá siete ascensores y dos montacargas. Los beneficiarios sumarán más de 390 mil habitantes de la zona de Pachacámac y alrededores”, expuso.

De otro lado, resaltó que, en el Cusco, el nuevo Hospital Antonio Lorena ya comenzó a recibir importantes equipos tecnológicos que marcarán la diferencia en la atención de salud en esa jurisdicción

Aseguró que se contará con 19 mil 141 equipo, de los cuales 1670 serán biomédicos, entre ello, el acelerador lineal utilizado para administrar radioterapia en el tratamiento del cáncer.

Finalmente, destacó el avance en la construcción del Centro de Salud Enrique Montenegro, ubicado en San Juan de Lurigancho, que se convertirá en un moderno hospital, donde ya se ejecutan los trabajos de demolición y movimiento de tierras.

Saccatoma aseguró que ya se han excavado 34 033.62 m³ (87 %), quedando un remanente de 5220.46 m³ (13 %). Dijo que la obra cuenta con una inversión superior a los S/356 millones, en beneficio de más de 56 mil habitantes de la citada jurisdicción.