Gonzalo Bueno abre la serie ante el alemán Yannick Hanfmann en la serie de Copa Davis en Düsseldorf

Hoy jueves se realizó el sorteo de la serie de Copa Davis entre los elencos de Alemania y Perú en la ciudad de Düsseldorf. El equipo peruano, comandado por el capitán Luis Horna, ya conoce el orden de juego para las Qualifiers que comienzan hoy viernes en tierras germanas.

Durante el primer día (mañana), nuestro compatriota Gonzalo Bueno será quien abra la serie enfrentando al alemán Yannick Hanfmann, mientras en segundo turno, Juan Pablo Varillas se medirá ante Jan-Lennard Struff. Ellos serán quienes busquen los primeros puntos para Perú.

El día sábado, Ignacio Buse hará dupla junto a Arklon Huertas del Pino y tendrán como rivales a los germanos Kevin Krawietz y Tim Pütz en el duelo de dobles. Ese mismo día, en los cotejos de singles, cerrarán la serie Gonzalo Bueno, enfrentando a Jan-Lennard Struff, mientras que Juan Pablo Varillas chocará con Yannick Hanfmann.

El equipo peruano ya tiene varios días en Düsseldorf, entrenando fuerte para adaptarse al clima de dicha ciudad, habiendo buena disponibilidad de todo el equipo por poner lo mejor de sí, y el capitán Luis Horna, quedó satisfecho, y confía en hacer un buen papel ante un duro rival que además de ser anfitrión, tiene un buen equipo. Las mejores vibras para el equipo peruano.