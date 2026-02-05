Golpe contundente a la criminalidad

Agentes de las direcciones y unidades especializadas de la Policía llevaron a cabo un impresionante operativo en la intersección de la Av. Huarochirí con Calle 2, distrito de Ate, logrando la captura de ocho integrantes de la banda criminal autodenominada “Los Insoportables de Santa Anita”, quienes se encontraban inmersos en graves delitos contra la seguridad pública, extorsión, la salud pública y la tranquilidad pública, en agravio del Estado Peruano.

ARMAS Y EXPLOSIVOS

Durante la intervención se incautó un peligroso arsenal, compuesto por tres revólveres, dos pistolas, 22 cartuchos de dinamita, una cacerina de fusil AKM, así como cuatro motocicletas y una camioneta, las cuales habrían sido utilizadas para actividades delictivas. Asimismo, varios de los detenidos registran antecedentes por tráfico ilícito de armas de fuego, lo que evidencia la alta peligrosidad de esta organización criminal.

DETENIDOS

Los detenidos fueron identificados como:

Cristian Macadan Cisneros (21) “GUERRERO”.

Michael Chilberry Nicholas (39) “Parce”

Josbel Martinez Macadan (26) “Gatillero”

Rafael Pérez Álvarez (26) “Palín”

Dany Matamoros Quintana (39) “Malakero”

José Tovar Tona (29) “El Patrón”

Franmilis Pérez Álvarez (25) “Caro”

William Guerrero Pereira (21) “Jesu”