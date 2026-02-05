“El Monstruo” se pasa de vivo: reaparece con tres abogados durante audiencia y dice su voz fue clonada 

Erick Moreno Hernández volvió a mostrarse ante cámaras durante una audiencia que fue reprogramada en la Base Naval del Callao. El Poder Judicial evaluará hoy el pedido de prisión preventiva en su contra.

Erick Moreno Hernández volvió a colocarse en el centro de la atención pública tras participar en la audiencia de prisión preventiva que se desarrolla ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla. Durante la diligencia, el Ministerio Público expuso diversos elementos de convicción con los que busca acreditar que el investigado habría formado parte de una organización criminal dedicada a actividades ilícitas, argumento que sustenta el pedido fiscal. No obstante, la estrategia de la defensa legal generó polémica y una fuerte reacción en redes sociales.

Imágenes difundidas por diversos noticieros mostraron a “El Monstruo” participando en la diligencia judicial, vestido con polo, short y sandalias, y con la cabeza rapada. En el video, el sindicado cabecilla de la organización criminal ‘Injertos del Cono Norte’ se muestra tranquilo y solicita a los magistrados que se le permita contar con dos abogados para asumir su defensa legal.

El caso está a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Puente Piedra – Ventanilla, que evalúa el pedido fiscal de prisión preventiva por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de pertenencia a una organización criminal. La reprogramación de la audiencia responde a razones procesales, mientras el Ministerio Público insiste en la necesidad de mantenerlo privado de su libertad.

EXTRADITADO DESDE PARAGUAY

Cabe recordar que Erick Moreno Hernández fue trasladado a la Base Naval del Callao el pasado jueves 29 de enero, en medio de un fuerte resguardo policial y militar. La decisión se tomó ante el alto riesgo de fuga o un eventual intento de rescate por parte de sus cómplices, dada la peligrosidad atribuida al investigado y el rol que habría desempeñado dentro de su organización delictiva.

La Fiscalía detalló ante el despacho judicial una serie de pruebas que vincularían a Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’,, con actos de extorsión y amenazas en distintas zonas de Lima Norte. Sin embargo, la atención se centró en la intervención de su abogado defensor, John Estrada Vargas, quien se conectó de manera virtual desde su estudio jurídico y buscó desacreditar la solidez de las evidencias presentadas por el Ministerio Público ante el equipo de audiencias penales ubicado en la Base Naval del Callao.

DICE VOZ DE EXTORSIONES FUE TRUCADA

En su primera línea de defensa, el letrado intentó deslindar a su patrocinado de la presunta vinculación con la organización delincuencial conocida como ‘Los Injertos del Cono Norte’. Durante su exposición, cuestionó que se atribuya de manera directa a Moreno Hernández la autoría de las amenazas. “Este grupo denominado los Injertos del Cono Norte, ¿por qué de manera inexorable se tiene que hacer mención que el señor Moreno Hernández fue el que amenazó y el que presuntamente envió esos mensajes a las víctimas?”, sostuvo ante los magistrados.

En esa misma línea, Estrada Vargas planteó la posibilidad de que terceras personas hayan utilizado la identidad de su defendido para cometer los delitos investigados. “¿Por qué no hacer alusión a que terceras personas, usando esta fachada, han realizado y enviado esta comunicación? Esa es una pregunta que tiene lógica”, agregó, generando murmullos entre los presentes y un amplio debate en plataformas digitales. Uno de los argumentos que más controversia causó fue cuando el abogado sugirió que su patrocinado podría haber sido víctima de la Inteligencia Artificial. Según indicó, los audios atribuidos a Moreno Hernández —en los que se amenaza a pobladores de Ancón, Ventanilla y Puente Piedra— podrían no ser auténticos. “Existe un audio del señor Erick Moreno Hernández que ha generado un amedrentamiento a un sector de la población. Pero la Fiscalía no trae a colación que esa voz puede ser trucada o, perdón, clonada”, expresó.

En ese contexto, el letrado insistió en que Moreno Hernández no habría participado directamente en la difusión de los mensajes extorsivos y aseguró que su cliente se encontraba fuera del país cuando ocurrieron los hechos.

“Estamos en el siglo XXI y en esta era de la información se pueden realizar muchas acciones con la finalidad de generar una autenticidad con la voz de mi defendido, que en ese entonces estaba en Paraguay”, afirmó.