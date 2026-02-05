El abastecimiento de medicamentos es prioridad para EsSalud

Presidente ejecutivo informó que se realizan compras de productos farmacológicos para tratamiento de enfermedades raras, crónicas y oncológicas.

La prioridad número uno para el Seguro Social de Salud (EsSalud) es la adquisición urgente de medicamentos para garantizar la continuidad de los tratamientos de los pacientes asegurados. Así lo confirmó el presidente ejecutivo de entidad, doctor Segundo Acho Mego, quien reafirmó el compromiso de EsSalud con la mejora progresiva de la atención a la población asegurada en todo el país.

El titular de EsSalud, junto al gerente general de la entidad, doctor Martin Colca Ccahuana, detalló las estrategias para asegurar el abastecimiento de medicamentos, el avance hacia el cierre de brechas en lo que se refiere a atenciones médicas y cirugías, y la reposición y mejora del equipamiento médico.

Enfatizó que la institución, a través de su Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE), está llevando a cabo de manera prioritaria procesos de compra de medicamentos que figuran con poco stock, especialmente para las enfermedades raras o huérfanas, crónicas y oncológicas, principalmente en el mercado internacional debido a que dichos productos farmacológicos escasean en el medio local.

Destacó que esos procesos culminarán entre marzo y abril próximos. En tanto -explicó-, se está cubriendo la demanda con préstamos de lotes de medicamentos entre las redes prestacionales y asistenciales de EsSalud, y con préstamos también del Ministerio de Salud, en lo que comprende un efectivo trabajo articulado en favor de los pacientes.

Asimismo, aclaró que a principios de este año se entregó presupuesto a las redes prestacionales y asistenciales de la seguridad social para que realicen las compras respectivas. Las autoridades informaron que las redes de EsSalud presentan un abastecimiento nacional de entre 90 % y 99 % en lo referente a medicamentos de uso común en el día a día.

Maratón quirúrgica

El presidente ejecutivo y el gerente general adelantaron que en los próximos días comenzará una maratón quirúrgica en EsSalud a nivel nacional para acortar la brecha de operaciones pendientes. Se priorizarán los casos más urgentes.

Aminorar el diferimiento de citas

Las autoridades también indicaron que para disminuir el diferimiento de citas se aplicará la estrategia denominada “tercer consultorio” o “tercer turno” en los hospitales de mayor capacidad a nivel nacional, con la cual se espera aminorar considerablemente la brecha de consultas externas

Inversión de más de 400 millones de soles

Ambos funcionarios informaron, además, que en este año se invertirán 410 millones de soles para la adquisición de 192 equipos de alta gama como tomógrafos, resonadores, aceleradores lineales, ecógrafos y mamógrafos para las diversas redes prestacionales y asistenciales del país.

De otro lado, las autoridades evidenciaron con cifras los progresos de EsSalud entre los años 2024 y 2025. Informaron que en ese lapso de tiempo se pasó de 22 000 000 a 24 000 000 de consultas, de 420 000 a 430 000 cirugías, de 1 300 000 a 1 650 000 atenciones del Centro Nacional de Telemedicina, y de 460 a 487 trasplantes de órganos y tejidos.

“EsSalud es una institución que resuelve problemas de salud de alta complejidad, con un alto compromiso de su personal asistencial y un firme compromiso con el bienestar del asegurado, que es el centro de las decisiones de la entidad”, finalizó el presidente ejecutivo.