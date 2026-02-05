Edgar Tello: Candidato al Senado Nacional con N° 9 por partido Podemos apuesta por la educación pública y derechos laborales

Docente de formación y actual congresista de la República, oficializó su candidatura al Senado con una propuesta política centrada en la dignificación de los maestros, los trabajadores y el pueblo peruano, consolidándose como una figura con experiencia legislativa y profundo conocimiento de la realidad social del país.

A lo largo de su labor parlamentaria, Tello ha demostrado coherencia entre discurso y acción. Su trayectoria está marcada por la defensa de la educación pública y los derechos laborales, convirtiéndose en el primer congresista en impulsar una pensión digna para los maestros cesantes y jubilados, una iniciativa histórica que reivindica a quienes dedicaron su vida a formar generaciones de peruanos.

Su agenda legislativa ha tenido un alcance nacional y multisectorial. Edgar Tello ha promovido iniciativas para el nombramiento de trabajadores del sector salud, reconociendo su rol fundamental en la atención de la población, así como proyectos de titulación de vivienda urbana y rural, orientados a brindar seguridad jurídica y mejorar la calidad de vida de miles de familias.

Con una visión de Estado inclusivo y cercano a la ciudadanía, Tello plantea continuar este trabajo desde el Senado, fortaleciendo políticas públicas que garanticen derechos y oportunidades para todos.

Con el número 9, Edgar Tello postula al Senado Nacional por Podemos Perú, convocando a la ciudadanía a respaldar una propuesta que pone en el centro la dignidad, la justicia social y el desarrollo del Perú.