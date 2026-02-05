Crece en 35 % el número de beneficiarios que sigue estudios técnicos

Durante los años de gestión del Pronabec, aumentó el interés de los peruanos por carreras cortas y de alta demanda laboral.

Más de 52 000 beneficiarios del Pronabec siguen estudios técnicos y el 89 % de ellos ya culminó sus estudios.

La cantidad de beneficiarios del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación que siguen carreras técnicas ha crecido a lo largo de los años. En el 2025 se registraron 2902 ganadores de becas y créditos que decidieron seguir estudios técnicos, lo que representa un aumento del 35 % en comparación con los 2151 registrados en el 2012.

En total, durante los 13 años del Pronabec 52 252 peruanos estudian o estudiaron una carrera en un instituto o escuela de educación superior con una beca. El 89 % de ellos ya egresó y ahora aporta al país con sus conocimientos, mientras el 11 % continúa con sus estudios.

Si bien hay beneficiarios de carreras técnicas en todas las regiones, la mayoría son de Lima, Cusco, Junín, Loreto, Piura, Ayacucho y Huancavelica.

Entre las carreras técnicas más estudiadas figuran Inglés, Administración de Negocios Internacionales y Computación e Informática, Mantenimiento y Gestión de Equipo Pesado, Tecnología de la Producción y Tecnología Mecánica Eléctrica.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, señaló que las becas que otorga el Minedu, a través del Pronabvec, ofrecen a los peruanos talentosos de escasos recursos la oportunidad de convertirse en profesionales y transformar su futuro. Asimismo, recordó que todos los institutos, escuelas y centros que tengan la licencia del Minedu pueden ser elegibles en los concursos del Pronabec.

El 81 % de egresados técnicos trabaja

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares 2024, datos brindados por la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú (Asiees), ocho de cada 10 egresados técnicos se encuentra trabajando, una cifra superior a sus pares universitarios que laboran (siete de cada 10).

La misma fuente indica que la tasa de deserción de estudiantes de instituto alcanza el 37 %, la más baja de los últimos 10 años.

En tanto, de acuerdo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el 2025 la demanda laboral de profesionales de estudios técnicos alcanzó el 12 % del total, un porcentaje que casi duplica la demanda de egresados universitarios.

