Comisión de Defensa del Consumidor rechaza aumento en la tarifa del agua potable en Lima y Callao

SEDAPAL insiste en que hay errores de cálculo y solicita que la tarifa debe aumentarse más de lo aprobado por SUNASS.

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso realizó hoy la primera sesión extraordinaria para debatir el incremento tarifario del servicio de agua potable en Lima y Callao, en la que se enfrentaron las posiciones de SUNASS y SEDAPAL sobre el controvertido rebalanceo que afecta a millones de usuarios.

La sesión, presidida por la congresista Katy Ugarte Mamani, contó con la participación del viceministro de Construcción y Saneamiento, Oswaldo Rojas Alvarado; el presidente ejecutivo de SUNASS, Mauro Gutiérrez Martínez; el gerente general de SEDAPAL, Humberto Reyes Rocha; el presidente del Comité de Agua de la Sociedad Nacional de Industrias, Rolando Piskulich Johnson; la comisionada de Adjuntía para la administración estatal y servicios públicos de la Defensoría del Pueblo, Ana Palomino Sotelo y el especialista de la Universidad Católica del Perú, Flavio Ausejo.

La presidenta de la comisión, al inicio de la sesión, manifestó: «Un incremento en la tarifa debe ir acompañado de una mejora en el servicio, por eso la comisión consideró pertinente que se expliquen los criterios técnicos y normativos detrás de esta decisión que afecta el bolsillo de millones de familias».

El presidente de SUNASS, Mauro Gutiérrez, defendió categóricamente el estudio tarifario aprobado en diciembre de 2021 que estableció un incremento del 8.4% en tres años (hasta 2024). Dicho rebalanceo, explicó, se realizó en cumplimiento de normas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

«SUNASS no reconoce ningún error en su rebalanceo tarifario», afirmó Gutiérrez, quien detalló, que el análisis se hace empresa por empresa: SEDACHIMBOTE tuvo un incremento del 17%, por ejemplo y SEDAPAL del 14.5%.

Asimismo, durante su presentación, el titular de SUNASS desmintió versiones sobre el origen de los ingresos de SEDAPAL: «El 60% de los ingresos de SEDAPAL provienen de la categoría doméstica, que es donde tiene la mayor cantidad de usuarios, y no desde la categoría industrial como se pretendió hacer creer».

Además, reveló dos datos clave: «SEDAPAL cada año tiene más utilidades» y que la empresa tiene la tercera tarifa media más alta de toda la región latinoamericana.

Por su parte, el gerente general de SEDAPAL, Humberto Reyes Rocha, mantuvo la posición de la empresa: «Hay un error en el cálculo tarifario y se lo hemos hecho saber a SUNASS». Reyes Rocha contradijo la versión sobre las utilidades de la empresa: «SEDAPAL tiene una caja negativa de menos 500 millones de soles. Ahí están los estados financieros», afirmó.

Durante la sesión, la congresista Rosangella Barbarán -vicepresidente de dicha comisión- cuestionó la inasistencia del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y del presidente ejecutivo de SEDAPAL.

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor fue enfática en su mensaje final: «Desde esta comisión se defenderán los derechos de los usuarios! Además, instó a los representantes de las instituciones presentes a informar sobre las acciones concretas que vienen desplegando para mejorar el servicio. «Hay que cumplir las normas, pero siempre cuidando el bolsillo de los peruanos», concluyó.