Candidato al Senado Carlos Tuse, con el número 3 del partido País Para Todos, tiene experiencia en seguridad pública

La campaña al Senado por Lima de Carlos Tuse, candidato con el número 3 del partido País Para Todos, continúa consolidándose en los barrios de la capital gracias al respaldo directo de ciudadanos comprometidos con un cambio real en seguridad, orden y justicia.

Durante una reciente jornada de encuentro con partidarios y vecinos de Lima, Carlos Tuse compartió momentos de cercanía y diálogo con ciudadanos que confían en su trayectoria y en sus propuestas para recuperar el control del Estado frente a la delincuencia, el desorden y la impunidad que afectan a la ciudad.

Todos demuestra que la propuesta de Carlos Tuse conecta con una población cansada de promesas vacías y que exige liderazgo con experiencia comprobada en seguridad pública.

Carlos Tuse reitera que su candidatura al Senado no es personal, sino una respuesta a una necesidad urgente del país. Su experiencia en seguridad del Estado y gestión institucional se pone hoy al servicio de los limeños que buscan vivir sin miedo y con reglas claras.