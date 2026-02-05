Carlos Álvarez a punto de renunciar a candidatura: “Si no caen los culpables, el que va a dar un paso al costado soy yo”



El candidato presidencial Carlos Álvarez, de País Para Todos, advirtió que podría renunciar a su candidatura si su partido no aclara de inmediato la denuncia sobre el presunto direccionamiento de 642 mil soles de la franja electoral al canal Nativa y no sanciona a los responsables. El pronunciamiento se realizó mediante un video difundido en sus redes sociales tras revelaciones periodísticas sobre el caso.

Álvarez subrayó que no tiene injerencia en las finanzas del partido ni en la selección de medios para la publicidad electoral. “Quiero dejar en claro que yo no soy el encargado de los movimientos financieros del partido y no fui notificado ni consultado sobre los medios seleccionados”, indicó. Con estas declaraciones, el candidato busca deslindarse de cualquier responsabilidad en el manejo de la franja electoral.

El candidato advirtió que, de no identificarse y sancionarse a los responsables, será él quien dé un paso al costado. “Si no caen los culpables, el que va a dar un paso al costado voy a ser yo, por respeto a ustedes y a mi mensaje”, señaló. Su advertencia busca presionar al partido para que actúe con transparencia y rinda cuentas sobre el uso de recursos públicos.

Cuestionamiento a la ley de financiamiento

Carlos Álvarez también cuestionó la vigencia de la ley que permite el financiamiento público de campañas políticas, calificando la situación actual como un “negocio con el dinero de los impuestos de los ciudadanos”. El candidato resaltó la necesidad de reformar la normativa para garantizar mayor transparencia y control en el uso de los recursos asignados a la franja electoral.



Según reveló la periodista Rosa María Palacios, varios partidos políticos con poca aparición en las encuestas, entre ellos País para Todos, están invirtiendo el 90% de su presupuesto en el canal Nativa, de propiedad de Miguel del Castillo, hijo del excongresista Jorge del Castillo.

El hijo del también exministro hace poco ha renunciado a su candidatura a la Cámara de Diputados por el partido Primero la Gente, en el marco de las elecciones del 2026. La decisión fue oficializada mediante una resolución emitida el último 3 de febrero.



Según el documento, el propio candidato presentó ante el JEE una solicitud escrita en la que expresó: “(…) comunicar mi decisión personal e irrevocable de renunciar a mi candidatura al número 1 de Diputados por Lima Metropolitana por el partido “Primero la Gente Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso., renuncia que responde a motivos estrictamente personales”.