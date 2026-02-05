Cajamarca: Poder Judicial condenó a cadena perpetua a su sujeto que abusó sexualmente de dos menores de edad

En menos de un mes, luego de realizadas diez sesiones de audiencia desde el 7 de enero pasado, los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca por unanimidad, condenaron hoy a David Roger Espinoza Paredes a la pena máxima de cadena perpetua, por violar sexualmente a dos hermanos menores de edad.

El Poder Judicial le impuso además, el pago de 50 mil soles por concepto de reparación civil y el tratamiento terapéutico para los dos menores víctimas.

En su resolución, el magistrado señala que está probado que el imputado violó sexualmente a dos hermanos varones menores de edad, entre agosto, noviembre y diciembre de 2024 y en febrero de 2025, en el centro poblado Huanico y en caserío Campo Alegre (Namora, Cajamarca) y en la ciudad de Cajamarca,

Las declaraciones de los dos hermanos agraviados fueron confirmados por sus evaluaciones médicas, además de los testimonios de sus padres y de las personas que apreciaron la forma en que el acusado David Roger Espinoza Paredes se relacionó con ellos.

Incluso la psicóloga que entrevistó y evaluó a cada uno de los hermanos, descartó que ellos hayan sido influenciados por alguna persona al describir las violaciones y tocamientos indebidos que padecieron. El trabajo del fiscal del caso, Luis Lingán Cabrera, fue solvente al presentar las pruebas suficientes para demostrar que las explicaciones de los niños correspondían con la realidad, corroborándose con el resto de pruebas que solo respaldaban los hechos contados por las víctimas.

La defensa del acusado sostuvo que la denuncia se debía a un interés económico de la madre de los menores, pero ello no fue probado, tratándose solo de una conjetura. Incluso, contradictoriamente, el abogado del condenado también afirmó que otra persona pudo ser el autor de los delitos contra los niños.

Cabe recordar que luego de la denuncia del caso, el ahora sentenciado David Roger Espinoza Paredes viajó a Argentina y luego a Chile, donde fue detenido debido a una orden de captura cursada a Interpol y fue extraditado desde ese país.

Solo cuando el acusado ya estuvo en el Perú, pudo ordenarse que empiece su juzgamiento. No obstante, su defensa particular renunció días antes del inicio del juzgamiento, pero ello no difirió la instalación de la audiencia el 7 de enero debido a la participación del servicio de Defensa Pública del Ministerio de Justicia. Al no frustrarse el inicio de la audiencia, el mismo abogado renunciante retomó la representación de David Roger Espinoza Paredes desde la segunda audiencia y hasta la conclusión del juzgamiento.