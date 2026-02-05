Atlético de Madrid es el último semifinalista de la Copa del Rey al golear a Real Betis 5-0

Atlético de Madrid que dirige el “Cholo” Diego Simeone, es el último clasificado a las semifinales de la Copa del Rey de España, al golear contundentemente al Real Betis por 5-0, en el Estadio de la “Cartuja”, uniéndose al FC Barcelona, Athletic Club y la Real Sociedad, que lograron el martes y miércoles su pase.

El primer tiempo acabó con ventaja de los “colchoneros” de 3-0, gracias a los tantos marcados por el eslovaco David Hancko a los 12’, el argentino Giuliano Simeone a los 30’ y el nigeriano Ademola Lookman a los 37’. Las llegadas del rival fueron contundentes y edicaces, marcando la diferencia en el marcador.

Para el complemento, la situación no varió mucho, y el Atlético de Madrid logró dos goles más, gracias a las anotaciones del francés Antoine Griezmann a los 62’ y el argentino Tiago Almada a los 83’, cerrando el 5-0 a su favor.