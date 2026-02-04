«Te vas al carajo López Aliaga»:José Luna cuadra a exalcalde de Lima y lo acusa de robarse el partido de Castañeda Lossio

El candidato de Podemos acusa a exalcalde de ensuciar la campaña electoral y anuncia que lo denunciará penalmente.

 Según el candidato de Podemos, exalcalde tiene más de 16 investigaciones abiertas en la fiscalía.

“Yo me he enfrentado a tus patrones de las AFPs y a tus socios de los bancos” le dice José Luna.

El candidato presidencial por Podemos Perú, José Luna Gálvez, anunció que denunciará penalmente al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por los ataques en su contra y contra el partido, y lo emplazó a responder ante las denuncias de favorecimiento a la empresa china Gezhouba.

“No le tengo miedo a López Aliaga, yo ya me he enfrentado a sus patrones, a los bancos y a las AFP. Ha dicho que he sido colaborador eficaz, eso no es cierto.

Yo no soy un delincuente. Me llama gánster por una investigación, pero él tiene más de 16 carpetas fiscales abiertas, incluso por lavado de activos”, sostuvo.

También le exigió al exalcalde dejar de utilizar la imagen de Luis Castañeda Lossio para su aprovechamiento político. “Me he quedado callado por respeto a la familia de Luis Castañeda Lossio.

Pero este sujeto se apropió del partido, se lo arrebató a sus hijos. El día que se veló a Lucho en la Municipalidad de Lima, estuvimos sus amigos llorando por él. Al señor (López Aliaga) no lo dejaron entrar y el hijo de Lucho destrozó el arreglo floral. Hay decenas de testigos de ellos”, sostuvo.

Asimismo, Luna Gálvez demandó a López Aliaga a detener la campaña de ataques e insultos contra políticos y periodistas, e iniciar una etapa de confrontaciónde propuestas.

“¡Basta de enlodar la campaña electoral! El señor López Aliaga va a manchar la campaña. A todos insulta, califica de delincuentes, y se dedica a terruquear a todos los que piensan distintos.

Ataca a otros políticos, a los periodistas, no respeta su trabajo. A mí un diario me ha dedicado más de 40 portadas, pero siempre he sido respetuoso. Yo no le tengo miedo a López Aliaga. ¡Te vas al carajo! Yo lo paro en seco a este sujeto”, afirmó.

El candidato recalcó que su principal preocupación es presentar su plan para el pago de la deuda social, la reforma de pensiones que permita que los informales, tanto como los trabajadores formales, así como a los dirigentes sociales, potenciar el programa “Perú, país de propietarios” que otorgará 2 millones y medio de títulos de propiedad, la construcción de vivienda social para familias de los jóvenes, entre otros.

Recalcó finalmente que López Aliaga debe responder las denuncias que han presentado los regidores de oposición de la Municipalidad de Lima y no limitarse a los ataques y guerra sucia.

De otro lado, recalcó que la expresidenta Dina Boluarte debe responder ante la justicia por la muerte de nuestros hermanos en las protestas de diciembre

del 2022 y 2023.

“No habrá impunidad. La señora Boluarte debe responder y tendrá que ir a pris i ó n por esas muertes inocentes”, señaló.