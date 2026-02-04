Tania Pantoja y Los Conquistadores de la Salsa rinden tributo a Celia Cruz en el centenario de su nacimiento

Tania Pantoja y Los Conquistadores de la Salsa rinden tributo a Celia...

–Un merecido homenaje a la Reina de la Salsa, celebrando 100 años de su legado, fuerza

y sabor eterno.

En el marco de los 100 años del nacimiento de Celia Cruz, la legendaria voz que llevó la salsa al mundo entero, Tania Pantoja se une a Los Conquistadores de la Salsa para presentar un tributo musical de alto nivel, cargado de respeto, energía y herencia latina.

Este homenaje no busca imitar, sino honrar el espíritu indomable de Celia, su fuerza escénica, su alegría inquebrantable y su aporte inmortal a la música afrocaribeña. Tania Pantoja, con una interpretación sólida, elegante y potente, aporta una voz femenina que conecta generaciones, mientras que Los Conquistadores de la Salsa sostienen el proyecto con su trayectoria, su sonido contundente y su ADN salsero intacto.

El tributo recorre los clásicos que marcaron época y que convirtieron a Celia Cruz en un ícono universal, manteniendo la esencia original, pero con arreglos actuales, respetuosos y vibrantes, que celebran su legado desde el presente.

Celia Cruz no solo fue una cantante: fue un símbolo de identidad, libertad y orgullo latino. A 100 años de su nacimiento, su grito de “¡Azúcar!” sigue vivo, y este tributo lo confirma con música, respeto y corazón.

Este proyecto reafirma el compromiso de Los Conquistadores de la Salsa con la historia del género y consolida a Tania Pantoja como una voz femenina capaz de asumir grandes retos artísticos con personalidad y carácter.

“Este gran tributo está disponible ya en nuestro canal de YouTube y en las plataformas digitales”, acotó la productora artística Edith Chirinos.